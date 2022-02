573 migranti salvati in acque Sar italiane, tra loro 59 minori non accompagnati

Sono stati 573 i migranti che nella notte sono stati salvati in acque Sar italiane, a 70 miglia da Capo Spartivento. Le operazioni sono state condotte dalla nave Diciotti e dalle motovedette della Guardia Costiera di Siracusa, Crotone e Reggio Calabria.

I soccorritori hanno spiegato che “I migranti in difficoltà si trovavano a bordo di due pescherecci sovraccarichi e lasciati in balia delle onde in presenza di condizioni meteo sfavorevoli e previste peggiorare sensibilmente nelle ore successive”. Prima il salvataggio sulle motovedette, poi il trabsordo sulla Diciotti dove c’era il personale sanitario. Uno dei migranti, bisongoso di cure, è stato trasportato all’ospedale di Roccella Jonica, ed è anche stata recuperata anche una persona priva di vita che, stando al racconto dei migranti, sarebbe deceduta qualche giorno fa.

Tra i 573 migranti salvati ci sono anche 59 minori, molti dei quali non accompagnati nel viaggio della speranza. La nave Diciotti sta facendo rotta verso il porto di Augusta, in provincia di Siracusa, dove le persone soccorse verranno sbarcate e dove verranno destinate ai centri di accoglienza.