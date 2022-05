Addio a nonna Angela, la donna più vecchia di Italia: aveva 112 anni

Una vita lunga 112 anni. Angela Tiraboschi, la nonna più vecchia di Italia, è morta la scorsa notte, nel sonno, nella sua casa di Bergamo. Aveva compiuto 112 anni lo scorso 19 aprile ed era la donna più anziana della nazione, oltre che la bergamasca più longeva di sempre. A diffondere la notizia è stata l’Associazione Giustitalia, della quale la signora era socia onoraria, che si occupa a livello nazionale del recupero di buoni postali e titoli di Stato.

La signora Angela Tiraboschi era nata a Oltre il Colle, in provincia di Bergamo, e per tutta la vita aveva fatto la casalinga e aveva cresciuto i suoi quattro figli: Roberto, Maria, Luciana e Piero che oggi hanno tutti un’età compresa tra i 70 e gli 85 anni. «Da alcune settimane si aiutava con un respiratore – dice il figlio Roberto Brozzoni all’Eco di Bergamo-. Sabato sera si è addormentata e non si è più svegliata».

Ogni anno nonna Angela trascorreva l’estate nel suo paese d’origine, e anche quest’anno aveva in programma di fare altrettanto. In occasione del suo 112esimo compleanno aveva ricevuto gli auguri anche del presidente della sua Regione, la Lombardia, Attilio Fontana. I funerali della donna più vecchia d’Italia sono in programma per lunedì.