Alfredo Cospito, la Corte Costituzionale apre allo sconto di pena

Possibile sconto di pena per Alfredo Cospito, il detenuto anarchico condannato all’ergastolo, in terzo grado, per l’attentato alla Scuola allievi carabinieri di Fossano.

La Consulta infatti ha dichiarato illegittima la parte dell’articolo 69 del codice penale che vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva. In sostanza la Consulta, rispondendo alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’assise d’appello di Torino, sottolinea come “il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva”.