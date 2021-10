Anticipi di Serie A. Il milan cala il poker a Bologna. Avanti Sassuolo ed Empoli

Negli anticipi del sabato della nona giornata di serie A il Milan si riprende, momentaneamente la vetta della classifica battendo al Dall’Ara 4-2 il Bologna. Rossoneri avanti di due gol nel primo tempo con le reti di Leao e Calabria. A inizio ripresa i rossoblù raddrizzano la gara con l’autorete di Ibra e il gol di Barrow ma nel finale Bennacer e Ibrahimovic la chiudono. Negli altri due anticipi del giorno successi per Sassuolo ed Empoli. Al Mapei Stadium, i neroverdi superano 3-1 il Venezia in rimonta. All’Arechi, invece, i toscani vincono 4-2 contro la Salernitana.

Sofferenza Milan ma vittoria archiviata è momentanea vetta. Doppio vantaggio senza nemmeno strafare e nel giro di 30 minuti (Leao al 16′ e Calabria al 35′), espulsione di Soumaoro al 20′ (interrotto chiara occasione da gol): è iniziata così quella che sembrava una partita facile per il Milan sceso in campo con una formazione rimaneggiata e reduce dagli impegni europei. Con l’inizio del secondo tempo però le cose cambiano e nel giro di 2 minuti – tra il 50′ e il 52′ – il Bologna pareggia i conti grazie a Barrow che prima con un corner a rientrare beffa Ibrahimovic portandolo all’autogol di testa, poi scappando sul filo del fuorigioco su azione di Arnautovic e Soriano ha infila il pareggio. Dal 57′ gli uomini di Mihajlovic restano in 9 per il secondo rosso arrivato a Soriano (intervento pericoloso sulla caviglia di Ballo-Touré) e il Milan grazie a due giocate individuali strappa i tre punti al Dall’Ara: all’84’ la prima, con Bakayoko bravo a scappare in area sulla sinistra, poi la seconda di Bennacer sugli sviluppi dell’azione con un tiro al volo sulla respinta di Svanberg che si è infilata all’angolino. Al novantesimo poi sempre partendo dai piedi dell’algerino è arrivato anche il timbro di Ibrahimovic.

Successo per il Sassuolo al Mapei Stadium. I neroverdi tornano alla vittoria dopo due turni grazie al 3-1 in rimonta contro il Venezia. I lagunari passano in vantaggio al 32′ grazie ad un destro a giro sul secondo palo di Okereke, con Consigli che tocca ma non riesce a togliere il pallone dallo specchio della porta. Dopo appena cinque minuti, però, i neroverdi rispondono con Berardi, che con un sinistro dal limite dell’area trova l’angolino basso. Nella ripresa, i padroni di casa completano la rimonta al 50′ con l’autogol di Henry, che con un colpo di testa su calcio d’angolo batte Romero. La partita si chiude definitivamente al 67′, quando Frattesi si inserisce in area sul filtrante di Raspadori e realizza il suo primo gol in Serie A. Il il Sassuolo si porta a 11 punti. Il Venezia resta a quota 8.

Alla Salernitana non basta il cambio panchina con Colantuono al posto di Castori. All’Arechi l’Empoli sbanca Salerno per 4-2 si prende tre punti preziosi per la salvezza e fa rimanere gli amaranto all’ultimo posto in classifica. La formazione toscana chiude il primo tempo avanti 4-0 grazie alla doppietta di Pinamont, al gol di Cutrone e all’autorete di Strandberg. Non sono serviti ai campani per la clamorosa rimonta la rete Ranieri e l’autogol di Ismajli a inizio ripresa. Empoli a 12 punti. Salernitana resta ultima a quota 4.