Calcio, il Toro vede l’Europa e Sassuolo vince nel segno di Bajrami. Lazio: si ferma Immobile

La 25esima giornata di serie A è andata in archivio ieri (lunedì 6 marzo) con gli ultimi due posticipi in programma. A Reggio Emilia il Sassuolo ha battuto la Cremonese 3 a 2 grazie a un gol di Bajrami arrivato negli ultimi istanti di gara. A Torino invece i granata di Juric hanno sconfitto 1 a 0 il Bologna, riscattando la rimonta subita nel derby con la Juventus e rilanciando le proprie ambizioni europee.

Toro nel segno di Karamoh. Ripartiamo proprio da qui, dal 22esimo della gara dell’Olimpico quando Karamoh ha messo a segno la prima – e unica – rete della vittoria per il Torino. Terza rete in campionato per il francese – un’intuizione di Juric visto che prima d’ora non aveva praticamente mai giocato – bravo a finalizzare la sponda di Sanabria con un doppio dribbling nello stretto e un tocco di destro. La squadra di Thiago Motta si sveglia solo nella ripresa ma senza creare occasioni che potessero impensierire Milinkovic-Savic. I granata, dunque, ritrovano con merito l’appuntamento con la vittoria. E con questa anche l’ambizione di un posto in Europa.

A Reggio Emilia fa e disfa la Cremonese. Nell’altro posticipo giocato ieri il Sassuolo ha battuto 3 a 2 la Cremonese, rischiando grosso. Perché i grigioneri erano riusciti a rimettere la partita sul binario giusto dopo essere andati sotto di due reti. Decisiva poteva la doppietta di Dessers, entrato nella ripresa. Ma a scombinare i piani della squadra di Ballardini ci ha pensato Bajrami – pure lui in campo dalla ripresa – che ha raccolto un assist di uno splendido Laurentié e ha fatto esplodere tutto il Mapei Stadium.

Trema la Lazio: Immobile si ferma ancora. Non era in campo ieri ma qualche problema post-gara si è palesato in casa Lazio, col nuovo infortunio di Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste era uscito dalla sfida col Napoli con una caviglia gonfia. Poi gli esami ai quali si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Immobile si ferma, dunque, ancora. L’attaccante salterà la sfida di andata di Conference contro l’Az e la partita col Bologna. Difficile – ma possibile – il recupero per il derby del 19 marzo.

