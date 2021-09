Cale Rt a 0,97. Accordo raggiunto tra Ue e Astazenaca: in arrivo altre milioni di dosi

La bozza del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute sull’ andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Rt è in calo a 0,97 e incidenza in aumento, 74 nuovi casi ogni 100mila abitanti: è la prima volta da luglio che l’Rt scende sotto l’1. Nessuna Regione né Provincia autonoma presenta un rischio epidemico alto, ma aumenta il numero di quelle a rischio moderato che sono 17 mentre quelle a rischio basso sono 4. Aumentano i ricoveri, sia in Intensiva sia in reparto. Sott’occhio la Sicilia, dove i nuovi casi di Covid-19 segnalati in settimana sono in crescita e pari a 9.77 e anche in Veneto dove sono 4.217.

Intanto a Bruxelles, l’Ue e AstraZeneca hanno raggiunto un accordo che pone fine al contenzioso sui vaccini garantendo inoltre la consegna delle restanti dosi agli Stati membri. L’intesa, spiega la Commissione ue, prevede l’impegno della casa farmaceutica a consegnare, oltre alle circa 100 milioni di dosi consegnate fino alla fine del secondo trimestre, anche le restanti 135 milioni entro la fine del 2021.

La commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides in merito all’accordo dichiara: “Siamo lieti di aver trovato una soluzione reciprocamente soddisfacente e vantaggiosa per cittadini europei e del mondo attraverso il nostro impegno globale con Covax. Il vaccino di AstraZeneca è sicuro ed efficace contro il Covid-19 e sta salvando vite in tutto il mondo ogni giorno. I nostri sforzi per aumentare ulteriormente la capacità di produzione e le vaccinazioni in tutta l’Ue e nel mondo continueranno senza sosta. La solidarietà vaccinale – aggiunge la commissaria – è e rimane il nostro marchio di fabbrica”.

Il virologo Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa e componente del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus, in un’intervista su Sky Tg24 ha dichiarato che è inutile parlare di vaccinare contro Covid-19 per i bambini da 0 a 6 e da 6 a 12 anni. “Bisogna attendere gli studi in corso – sottolinea – e poi si valuteranno rischi e benefici per questa fasce d’età”.