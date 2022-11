Cop27 di Sharm el-Sheikh: approvato il documento finale

La conferenza di Sharm el Sheikh è andata molto oltre la data di chiusura ufficiale che era prevista per venerdì scorso: si stava creando una frattura sulla creazione di un fondo finalizzato alla gestione dei danni causati dagli effetti del cambiamento climatico ma grazie alla fermezza dell’Europa la questione si è risolta.

La Cina e il G77 hanno approvato a indicare che i destinatari degli aiuti saranno i Paesi più vulnerabili e che sarà ampliata la platea dei donatori. Il documento salva inoltre l’obiettivo di mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi dai livelli pre-industriali, il risultato maggiore della Cop26 di Glasgow l’anno scorso. Per mantenere questo obiettivo è necessaria una riduzione delle emissioni del 43% al 2030 rispetto al 2019. Con gli impegni di decarbonizzazione attuali tuttavia il taglio di emissioni sarebbe solo dello 0,3% al 2030 rispetto al 2019 e infatti gli stati che non hanno ancora aggiornato i loro obiettivi di decarbonizzazione (Ndc) sono invitati a farlo entro il 2023.

Sull’adattamento al riscaldamento globale, il documento chiede di aumentare i fondi e di studiare la possibilità di un raddoppio: per arrivare a zero emissioni nette nel 2050 sia necessario investire fino al 2030 4.000 miliardi di dollari all’anno in rinnovabili e altri 4-6.000 miliardi di dollari in economia a basse emissioni.

Il documento chiede però soltanto la riduzione della produzione elettrica a carbone con emissioni non abbattute, non l’eliminazione e non dice nulla su riduzione o eliminazione dell’uso dei combustibili fossili, come avevano chiesto diversi paesi. La Cop27 riconosce, con seria preoccupazione, che non è stato ancora istituito il fondo da 100 miliardi all’anno dal 2020 previsto dall’Accordo di Parigi per aiutare i paesi meno sviluppati nelle politiche climatiche. Secondo le previsioni, non se ne parlerà fino al 2023.