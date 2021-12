Coronavirus: 36.293 nuovi positivi a fronte di 779.303 tamponi effettuati

Secondo i dati forniti dal ministero della salute in Italia ci sono 36.293 nuovi casi di Covid a fronte di 779.303 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 30.798 su 851.865 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 146 decessi (contro i 153 di martedì). In terapia intensiva sono ricoverati 1.010 pazienti (-2) mentre i guariti sono 17.595. Tasso di positività al 4,7%.

Gli attualmente positivi in Italia sono 402.729, 18.585 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.472.469 mentre le vittime sono 136.077. I dimessi e i guariti sono invece 4.933.663. I ricoveri, invece, sono 8.544 (+163) su 62.706 posti letto.

In Lombardia oltre 10mila casi. Con 182.427 tamponi effettuati è di 10.569 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in crescita al 5,8% (ieri 4%). In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+3, 164) e nei reparti (+45, 1.352). Sono 21 i decessi, che portano il totale a 34.814 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 4.640 i positivi segnalati a Milano, 673 a Bergamo, 823 a Brescia, 493 a Como, 211 a Cremona, 195 a Lecco, 309 a Lodi, 237 a Mantova, 953 a Monza e Brianza, 484 a Pavia, 98 a Sondrio e 775 a Varese.