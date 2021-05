Coronavirus: 4.147 nuovi positivi. 171 decessi

Secondo i dati diffusi dal ministero della salute sono 4.147 i nuovi positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 3.937). I tamponi processati sono stati 243.967 tra molecolari e antigenici (ieri i test erano stati 260.962). Sono invece 171 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 121. Il tasso di positività è dell’1,7 %, in lieve aumento rispetto all’1,5% di ieri.

Tutte le regioni sono sotto i mille contagi. Nello specifico in Campania ci sono 533 i nuovi contagi. 21 decessi. Segue il Lazio con 361 positivi e 9 morti, la Puglia (288 positivi e 32 decessi), Toscana 319 positivi e 16 morti, in Piemonte sono 298 i nuovi contagi. Registrati altri 8 morti, in Veneto 242 positivi e 6 decessi. Le altre regioni: Marche (154), Abruzzo (64), Basilicata (53), Friuli Venezia Giulia (33), Sardegna (28), Valle D’Aosta (7)

Secondo quanto riferisce la Fondazione Gimbe nella settimana 19-25 maggio si è assistito alla riduzione dei nuovi casi di coronavirus (-29,5%) e decessi (-17,4%), che si accompagna a un crollo di ricoveri ospedalieri (-71%) e terapie intensive (-65%). Viene sottolineato il contributo decisivo offerto dalle elevate coperture vaccinali degli over 70. Sul fronte vaccini, però, 3,7 milioni di over 60 a elevato rischio di ospedalizzazione sono ancora senza copertura.

Sempre secondo Gimbe, scende l’incidenza in tutte le Regioni, sia per la ridotta circolazione del virus sia per un calo delle persone testate: -25% in due settimane.