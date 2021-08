Coronavirus: 7.230 nuovi positivi. 27 decessi. Vaccini: superate 70 milioni di dosi somministrate

Secondo i dati diffusi dal ministero della salute in italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.230 a fronte di 212.227 tamponi processati. I decessi delle ultime 24 ore sono 27 mentre i guariti sono 3.371. In terapia intensiva ci sono 8 pazienti in più (268 in tutto), aumentano di 100 unità i ricoveri negli altri reparti Covid (2.409). Il tasso di positività si attesta al 3,4%. I dati sui guariti portano il totale a 4.147.979, mentre sono 128.163 i decessi da inizio pandemia.

Alcune Regioni hanno però dato delle precisazioni sui numeri di oggi. La Calabria ha comunicato che tra i decessi odierni tre sono avvenuti in date precedenti così come anche la Campania dove una vittima risale al 7 maggio. L’ Emilia-Romagna ha spiegato che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 5 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia-Giulia ha comunicato che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso. Infine il Lazio ha precisato che, a causa della sospensione dei sistemi informatici per l’attacco hacker, vengono aggiornati solo i dati relativi ai nuovi positivi, ai decessi ed alle ospedalizzazioni.

Vaccini. Secondo quanto si legge nel report del commissario Figliuolo, aggiornato alle 17:09 di oggi, sono 70.305.000 le dosi somministrate in Italia, il 94,8% del totale di quelle consegnate. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 33 milioni e mezzo, il 62% della popolazione over 12.