Coronavirus: 8.085 positivi. 201 decessi

Secondo i dati diffusi dal ministero della salute i nuovi positivi al coronavirus registrati in Italia sono 8.085 su 287.026 i tamponi molecolari processati (ieri erano stati 7.852 su 306.744 test). Ad oggi sono 5 i giorni di fila che registrano meno di 10.000 contagi. I decessi registrati oggi sono 201 in calo rispetto alle 262 di ieri. Il tasso di positività è del 2,8% in aumento rispetto al 2,5% di ieri.

Calano i ricoveri in terapia intensiva (-99) con 81 ingressi del giorno (il dato pù basso da due mesi) e sono 1.893 in tutto. I ricoveri ordinari oggi sono 13.608 in tutto (-672).

I contagi totali salgono a 4.139.160. In calo i guariti, 14.295 per un totale di 3.669.407. Prosegue, anche se meno di ieri, la discesa degli attualmente positivi, -6.414 (ieri -11.437): i malati ancora attivi sono ora 346.008. Di questi, sono in isolamento domiciliare 346.008 pazienti.

La regione con più casi oggi è la Lombardia (+1.396), seguita da Campania (+1.110), Piemonte (+706), Lazio (+654), Toscana (+651) e Emilia Romagna (+618).

Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta ha dichiarato: “L’ulteriore calo dei nuovi casi settimanali riflette gli ultimi effetti di 6 settimane di un’Italia tutta rosso-arancione”. In tutte le regioni, dunque, si registra una riduzione dei casi ma sale leggermente l”indice di contagio Rt medio calcolato dall’Istituto Superiore di Sanità, che rispetto al valore di 0,85 (0,80-0,91) della scorsa settimana ha raggiunto lo 0,89 (0,85-0,91).