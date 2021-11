Coronavirus, in Italia oltre 10mila casi in 24 ore: non accadeva da maggio

Continua a crescere la curva epidemica in Italia dove si torna a sfondare il muro dei diecimila casi covid, per la prima volta sopra quota diecimila dall’8 maggio scorso. Sono infatti 10.172 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 537.765 tamponi processati. L’incidenza risale quindi all’1,9%. Le vittime, oggi, sono 72.

Aumentano anche i posti letto occupati da pazienti Covid con sintomi con un saldo tra ingressi-uscite di +90 che porta il totale dei ricoverati in area medica a 4.060. Mentre restano stabili le terapie intensive, con 6 persone in più assistite in un giorno. Dall’inizio della pandemia sono 4.883.242 i casi accertati di infezione da coronavirus. Gli attualmente positivi sono 127.085, in 122.539 si trovano in isolamento domiciliare.

La ripresa della pandemia porta di nuovo quasi tutte le regioni e province autonome italiane ad avere oltre 100 diagnosi di positività in un solo giorno. Eccezion fatta per la Basilicata, la Valle d’Aosta e il Molise, tutte le altre sono al di sopra dei 96 casi dell’Umbria.



In Lombardia intanto da domani, 18 novembre, gli over 40 potranno prenotarsi per la terza dose di vaccino anti-Covid che potranno ricevere a partire dal primo dicembre. Lo ha annunciato il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso, aggiungendo che il booster verrà somministrato anche in centri vaccinali allestiti nei grandi supermercati e in due stazioni della metro.