Corruzione per accesso illegale a banche dati in tutta Italia: 16 indagati

Sale a tre il numero di dipendenti pubblici, due di Inps e uno di un Comune sardo, che avrebbero passato, in cambio di compenso, informazioni riservate ad alcuni imprenditori del settore recupero crediti con due sedi, una a Palermo e l’altra a Riccione. L’inchiesta della guardia di finanza di Palermo ha permesso di risalire ad una vera e propria organizzazione, che aveva ramificazioni in Sardegna, Campania ed Emilia Romagna. Risultano al momento coinvolti 16 indagati, accusati a vario titolo dei reati di associazione per delinquere, corruzione, accesso abusivo alle banche dati, rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio.

Inoltre in queste ore è scattato il sequestro preventivo nei confronti di tre aziende di recupero crediti e la disponibilità finanziarie per un valore di oltre 77mila euro, che sarebbe pari al profitto dell’ipotizzata corruzione. L’esecuzione delle misure è sospesa fino al momento in cui la decisione diventerà definitiva.

Le indagini dei finanzieri sono iniziate dopo una segnalazione della direzione centrale risorse umane dell’Inps. L’inchiesta si divide in due filoni. Il primo ha svelato la presunta associazione criminale tra un dipendente dell’Inps di Palermo e tre imprenditori nel settore del recupero crediti, attraverso due società, una con sede a Palermo e l’altra con sede a Riccione.