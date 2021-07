Covid, 882 nuovi casi e 21 decessi. Ema: “Due dosi dei quattro vaccini approvati proteggono contro la variante Delta”

Nelle ultime 24 ore l’Italia registra 882 casi di coronavirus a fronte di 188.474 tamponi processati; 21 i decessi. Continua il calo dei ricoveri in ospedale (-61) e in terapia intensiva (-18). I guariti sono 1.941. Il tasso di positività è allo 0,5%. L’Organizzazione mondiale della sanità mette in guardia sul rialzo dei casi di coronavirus in Europa dopo due mesi di calo: c’è il rischio di una nuova ondata a meno che non rimaniamo disciplinati. Il numero di positivi è cresciuto del 10%”.

Ma intanto l’Ema rassicura: “I nostri dati mostrano che due dosi dei quattro vaccini approvati proteggono contro la variante Delta. E’ importante continuare la vaccinazione con particolare attenzione alle persone più vulnerabili e gli anziani”.

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, in merito alla richiesta delle Regioni di poter avere un numero maggiori di dosi vaccinali anti Covid, dichiara: “A luglio manterremo la quota di somministrazione delle 500mila dosi di vaccini al giorno. I numeri – ha spiegato il generale – non sono un’opzione, a luglio avremo le stessi dosi di vaccini Rna di giugno. Il problema – sottolinea – è legato alle agende che molte Regioni hanno programmato prima che uscissero le nuove prescrizioni del Cts su Astrazeneca”.

E intanto il premier Mario Draghi intervenendo alla cerimonia di chiusura dell’anno accademico dell’Accademia dei Lincei dichiara che a più di un anno dall’esplosione della crisi sanitaria, possiamo finalmente pensare al futuro con maggiore fiducia. “La campagna di vaccinazione procede spedita, in Italia e in Europa. Dopo mesi di isolamento e lontananza, abbiamo ripreso gran parte delle nostre interazioni sociali. L’economia e l’istruzione sono ripartite. Dobbiamo però essere realistici. La pandemia non è finita. Anche quando lo sarà, avremo a lungo a che fare con le sue conseguenze”.