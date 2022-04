Covid, al via le somministrazioni della quarta dose di vaccino. Risale l’occupazione dei reparti

Al via oggi in Italia le prime somministrazioni delle quarte dosi del vaccino per over80, per ospiti delle rsa e per fragili over 60. Conto alla rovescia invece per la prescrizione dell’antivirale in pillola Paxlovid di Pfizer dai medici di famiglia. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, nella riunione straordinaria di oggi la Commissione tecnico scientifica dell’Aifa valuterà e molto probabilmente approverà il piano terapeutico dell’antivirale Paxlovid: una sorta di ‘manuale d’uso’ per il medico di famiglia. Il piano andrà compilato dal medico prescrittore per permettere agli adulti colpiti dal Covid-19, che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione della malattia severa, di avere il farmaco senza andare in ospedale.

Torna intanto a salire al 16% l’occupazione dei reparti di “area non critica” da parte di pazienti Covid in Italia. E’ il dato registrato nelle ultime 24 ore, dopo la leggera flessione nei giorni scorsi. Sono dieci le Regioni con la percentuale in crescita: Abruzzo (al 23%), Basilicata (27%), Emilia Romagna (15%), Friuli Venezia Giulia (12%), Lazio (19%), Lombardia (11%), Molise (17%), Pa di Bolzano (9%), Sicilia (27%) e Valle d’Aosta (10%). Stabile invece al 5% l’occupazione delle terapie intensive: solo la Sardegna, al 13%, supera la soglia di allerta del 10%.