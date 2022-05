Covid, Gimbe: nell’ultima settimana -8,9% di contagi e -7% di decessi

Giù i contagi e giù anche i decessi. E’ rassicurante la nuova fotografia scattata dalla Fondazione Gimbe relativa alla settimana 27 aprile-3 maggio 2022. Negli ultimi 7 giorni in Italia si registra una diminuzione dell’8,9% dei casi covid che scendono sotto quota 400 mila, a fronte di un numero stabile di tamponi totali. Calano anche i decessi (-7%) che passano da 1.034 a 962 (98 riferiti a periodi precedenti).

Il report riferisce che in 18 Regioni si rileva una riduzione percentuale dei nuovi casi (dal -0,7% del Veneto al -18% del Lazio). L’incremento si registra solo in Lombardia (+0,7%), Friuli-Venezia Giulia (+5%) e Piemonte (+7,4%).

E si svuotano anche le terapie intensive che fanno segnare -10,5% e ricoveri ordinari -6,1%. In area critica al 3 maggio si registrano 366 posti letto occupati; in area medica, invece, dopo il picco di 10.328 registrato il 26 aprile, i posti letto Covid sono scesi a quota 9.695 il 3 maggio. Al 3 maggio il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti Covid è del 15% in area medica e 3,9% in area critica.

Per quanto riguarda invece la campagna di immunizzazione Gimbe fa sapere che sono state somministrate 39,4 milioni di vaccinazioni anti-covid con un tasso di copertura dell’82,5%. Mentre sono 8,32 milioni le persone che non l’hanno ancora ricevuta e, di queste, 2,68 milioni sono candidate a riceverla subito mentre gli altri non possono riceverla nell’immediato in quanto guariti da meno di 120 giorni. Procede a rallentatore la quarta dose, che è stata fatta finora solo a circa 383 mila persone, con ampie e “diseguaglianze regionali”.