Covid: i Nas scoprono 308 medici e sanitari non vaccinati al lavoro

In barba ad ogni precetto del giuramento di Ippocrate 308 medici e operatori sanitari non vaccinati sono stati scoperti irregolarmente al lavoro. Da novembre ad oggi durante i servizi di controllo, i Nas hanno monitorato 6.600 posizioni e deferito alle procure 135 tra medici, odontoiatri, farmacisti, infermieri e altre figure, accusate di esercizio abusivo della professione per aver proseguito lo svolgimento delle proprie attività nonostante fossero oggetto di provvedimenti di sospensione.

Le operazioni hanno riguardato in particolare: Trentino, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Campania e Sicilia. Durante le operazioni sequestrati e chiusi 6 studi medici e dentistici e 2 farmacie, perché al loro interno, continuavano a svolgere l’attività professionisti già sospesi.

Nel corso delle indagini, sono stati sequestrati anche farmaci e dispositivi medici, utilizzati in modo fraudolento , da soggetti non aventi titolo alla loro detenzione e al loro impiego. Il lavoro dei Nas proseguirà quindi con ulteriori servizi di controllo sull’osservanza delle varie tipologie di Green pass ed il rispetto degli obblighi vaccinali.