Covid, Italia: in calo Rt e incidenza. Negli Usa il primo test diagnostico dal respiro

Scende in Italia l’indice di trasmissibilità Rt passato, nell’ultima settimana, da 1,15 a 1. In calo anche l’incidenza dei casi covid-19 ogni 100mila abitanti: da 776 a 717. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Giù anche l’occupazione delle terapie intensive (4,2% rispetto al 4,7% di sette giorni fa) , aumenta invece dello 0,1% quella nei reparti ordinari (15,6% contro il 15,5%). Diminuisce il tracciamento dei casi, aumentano quelli rilevati attraverso i sintomi.

Solo una Regione, l’Abruzzo, supera questa settimana il valore di incidenza di 1.000 casi per 100mila abitanti rispetto al valore medio nazionale di 717: l’incidenza è infatti pari a 1014,6. Le incidenze più elevate, dopo l’Abruzzo, si registrano in Umbria (920,2) e Veneto (896,4). L’incidenza più bassa si rileva in Valle d’Aosta ed è pari a 469,8.

La Food and Drug Administration americana ha intanto ufficialmente autorizzato il primo test diagnostico per la rilevazione del Sars-CoV-2, che funziona analizzando nel respiro del paziente i composti chimici associati ad un’infezione da covid. Il dispositivo, come si legge in una nota diffusa dalla stessa Fda, si basa su una tecnica definita “gascromatografia-spettrometria di massa”, attraverso la quale i composti presenti nell’aria espirata vengono separati e, in seguito, analizzati con l’obiettivo di scovare cinque composti organici volatili. Il test, uò essere eseguito in studi medici e ospedali e, secondo gli esperti, può fornire un risultato in circa tre minuti.