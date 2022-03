Covid, oggi 38.095 i contagi, 210 le vittime. Brusaferro: “epidemia in miglioramento”

Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, sono 38.095 i nuovi casi di coronavirus in Italia a fronte di 388.836 tamponi effettuati, 210 le vittime. Il tasso di positività si attesta al 9,8% e prosegue il calo delle terapie intensive (-29) e dei posti letto occupati negli altri reparti Covid (-302).

Da oggi, Abruzzo, Piemonte e la Provincia autonoma di Trento passano in zona bianca dopo l’analisi dei dati della Cabina di regia e si aggiungono a Basilicata, Campania, Lombardia, PA Bolzano, Umbria e Veneto. In zona gialla restano ancora: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Valle Aosta. Nessuna regione è invece in zona rossa o arancione.

Brusaferro:”epidemia in miglioramento”. “Oggi possiamo censire un’epidemia che ha un chiaro miglioramento, con una decrescita dell’incidenza e dei ricoveri e un Rt sotto la soglia epidemica. Ciò è dovuto a rispetto delle misure e copertura vaccinale”, ha sottolineato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, commentando i dati relativi al monitoraggio settimanale sulla diffusione del Covid-19 in Italia.