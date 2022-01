Covid, ricoveri 26 volte maggiori per i non vaccinati. Nel mondo registrati oltre due milioni di casi al giorno

Secondo quanto riferisce la struttura commissariale per l’emergenza da Covi 19, solo nella giornata di ieri sono state somministrate 65 mila dosi di vaccino, ossia il 60% in più rispetto alla media giornaliera registrata la settimana precedente. Agli over 50, che saranno obbligati per decreto ad avere il Green pass sono state effettuate 15.239 dosi, il triplo di quelle somministrate nei sette giorni precedenti.

L’Istituto Superiore di Sanità rende intanto noto che i ricoveri in terapia intensiva sono 25,6 volte più numerosi nelle persone che non sono vaccinate rispetto a quelle che hanno completato il ciclo: il tasso di ricovero nelle terapie intensive è pari a 23,1 ogni 100mila abitanti per i non vaccinati, a 1,5 ogni 100mila per i vaccinati da oltre 120 giorni, a 1 ogni 100mila per vaccinati da meno di 120 giorni e 0,9 ogni 100mila per i vaccinati con booster.

Il Covid e la scuola: lunedì potrebbero essere assenti centomila dipendenti, tra docenti e personale Ata, ossia il 10% del totale, sia per questioni legate alle quarantene, ma anche per quanto riguarda i vaccini e affini. A lanciare l’allarme è il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, che spiega però come questi numeri siano approssimativi e che saranno dunque verificati una volta aperte le scuole. Intanto la Sicilia ha deciso di posticipare di tre giorni la riapertura delle scuole, prevista per il 10 gennaio, al fine di consentire di verificare tutti gli aspetti organizzativi a causa dell’aumento dei contagi da Covid. In Veneto invece il presidente Luca Zaia dice: “Sulla scuola si esprima il Cts o si rischia il calvario”.

Il Covid nel mondo: nella prima settimana dell’anno sono stati registrati in media oltre due milioni di casi di Covid al giorno, il doppio rispetto all’ultima settimana del 2021 ma i decessi, con una media di 6.237 vittime quotidiane, sono scesi ai minimi da ottobre del 2020. Sono questi i dati che rileva dati l’Agence France-Presse, secondo cui tra l’1 e il 7 gennaio i nuovi contagi quotidiani sono stati mediamente 2.106.118. La soglia di un milione era stata superata solo una settimana prima. Dalla scoperta della variante Omicron a fine novembre, i positivi accertati a livello globale sono aumentati del 270%.