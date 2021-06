Dal 3 luglio in vigore la normativa europea sulla riduzione di plastica monouso. Per la politica italiana “è assurda”

Dal 3 luglio entrerà in vigore la direttiva europea Sup, acronimo di ‘Single use plastic’, che darà il via alla riduzione della plastica monouso e di tutti i prodotti in plastica oxo-degradabile: stop quindi a prodotti come bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, palette, bastoncini per palloncini, tazze, contenitori per alimenti e bevande in polistirolo. Sui bicchieri in carta con strato di plastica, la norma europea introduce l’obbligo di ridurre i consumi.

La politica italiana però non vede di buon occhio la direttiva approvata ieri dalla Commissione Europea. Secondo il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani “la normativa è assurda. L’Europa ha dato una definizione di plastica stranissima, e cioè che va bene solo quella riciclabile. Tutte le altre, anche se sono biodegradabili o sono additivate di qualcosa, no. E a noi questo non può andare bene”.

A fargli eco il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti: “Serve una riflessione più approfondita sulla transizione ecologica” ha detto, aggiungendo “La consapevolezza ambientale, progetto condivisibile e obiettivo da perseguire non può ignorare le conseguenze di un approccio ideologico che penalizza le industrie italiane lasciando sul terreno morti e feriti in termini di fallimenti aziendali e disoccupazione”.