Dramma in Abruzzo. Esce dal ristorante dopo le dimissioni dall’ospedale, ma viene investita e uccisa

Tragedia in Abruzzo dove una donna di 56 anni, Roberta Fiano, è morta a Tortoreto (Teramo) in circostanze davvero drammatiche. La donna era appena uscita da un ristorante dove aveva festeggiato le dimissioni dall’ospedale, dopo una lunga degenza per via di un infarto.

Roberta Fiano stava attraversando sulle strisce pedonali quando è sopraggiunto un furgone di una società sportiva guidato da un uomo, che l’ha investita e uccisa davanti agli occhi del figlio. Nell’impatto è rimasta coinvolta anche un’altra donna ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Mazzini di Teramo.

Ad allertare i soccorsi sono stati i passanti, ma all’arrivo delle ambulanze del 118 e della Croce Verde di Villa Rosa, per la 56enne non c’era più nulla da fare. Per i rilievi del caso sono quindi imtervenuti i carabinieri della stazione di Alba Adriatica.

Conducente positivo all’alcoltest. L’uomo, un 39enne di Alba Adriatica e presidente di una squadra locale di basket, è stato arrestato in flagranza per i reati di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza ed è stato posto agli arresti domiciliari.

Autore