Emergenza incendi in Calabria e Sicilia, Draghi: “Serve un piano straordinario”

Con il caldo torrido gli incendi continuano a devastare Calabria e Sicilia. Interviene Draghi in prima persona. In una telefonata al sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il Presidente del Consiglio ha detto: “Il governo segue con apprensione le vicende in tutte le aree del Paese interessate dall’emergenza incendi e metterà in cantiere un programma di ristori per le persone e le imprese colpite, insieme a un piano straordinario di rimboschimento e messa in sicurezza del territorio”.

Il racconto del sindaco Falcomatà. Il primo cittadino di Reggio Calabria ha dichiarato: “Mi ha chiamato il presidente Draghi assicurando pieno sostegno alla nostra comunità e all’intera Calabria. Abbiamo condiviso risarcimenti per le comunità colpite dagli incendi, piano straordinario di messa in sicurezza del territorio e il rimboschimento delle aree verdi distrutte”.

L’arrivo del capo della protezione civile. Venerdì 13 agosto Fabrizio Curcio sarà in Calabria. La protezione civile fa sapere che Curcio andrà in Calabria per verificare la situazione, guidare le operazioni di spegnimento degli incendi e fare il punto sulla messa in sicurezza di aree andate distrutte.