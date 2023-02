Europa e Conference League: curiosità e statistiche dopo il sorteggio di Nyon

A Nyon in Svizzera è andato in scena il sorteggio per gli abbinamenti degli ottavi di finale di Europa League e Conference League dopo la qualificazione delle quattro italiane in lizza. Diciamo che Juventus e Roma non hanno pescato avversari facili, mentre è andata bene a Lazio e Fiorentina. Europa League: la Vecchia Signora se la vedrà con i tedeschi del Friburgo, i giallorossi invece sfideranno gli spagnoli della Real Sociedad. Bianconeri e capitolini giocheranno l’andata in casa il 9 marzo e il ritorno in trasferta il 16 marzo. Conference League: la Lazio affronterà l’AZ Alkmaar attualmente terza nella serie A olandese: la Viola invece è stata abbinata al Sivasspor che al momento occupa la 13° posizione del massimo campionato turco di calcio.

Le curiosità statistiche. Prima sfida europea tra Juventus e Friburgo. E in assoluto va detto che fino a oggi nessuna squadra italiana ha mai affrontato questa compagine tedesca in competizioni UEFA. La Juve è imbattuta in sette delle ultime otto sfide contro formazioni teutoniche. L’unica sconfitta è quella contro il Bayern Monaco il 16 marzo 2016 (2-4 nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League). Madama inoltre non è mai stata eliminata da una squadra tedesca tra Coppa UEFA ed Europa League in nove doppi confronti. Ricordiamo che il Friburgo in Bundesliga è quarto ma a soli 3 punti dal primo posto occupato da Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Come per Juventus-Friburgo, non ci sono precedenti europei tra Roma e Real Sociedad. Dopo l’Arsenal i baschi di San Sebastian erano sicuramente l’altra squadra da evitare. Giallorossi dunque sfortunati come storicamente gli accade nei sorteggi UEFA. Non solo perchè la Real Sociedad è terza nella Liga spagnola, seppur molto staccata da Barcellona e Real Madrid, ma soprattutto perchè la Roma statisticamente parlando ha una pessima tradizione europea contro i club iberici. I capitolini infatti hanno vinto solo una delle ultime 10 gare contro le spagnole: 3-0 al Barcellona nella memorabile partita che nella stagione 2017-18 portò i giallorossi a centrare una storica qualificazione alle semifinali di Champions League.

Conference League: anticipata Lazio-AZ Alkmaar. La gara di andata in programma il 9 marzo è stata anticipata al 7 perchè giovedi 9 all’Olimpico si giocherà Roma-Real Sociedad di Europa League. Mentre la partita di ritorno si disputerà come da calendario di Coppe il 16 marzo in Olanda. Tutto regolare invece per la Fiorentina che affronterà il Sivasspor al Franchi il 9 marzo e in Turchia il 16. Stesso discorso fatto per le avversarie di Juventus e Roma: non ci sono precedenti europei tra Lazio e AZ e tra Fiorentina e Sivasspor. Una sola certezza: sono due compagini ampiamente alla portata di biancocelesti e gigliati che sulla carta sono nettamente più forti.

