Europa League, Atalanta pronta e Gasperini carico di emozione. Conference, il Vitesse attende la Roma ma le condizioni irritano Mourinho

Mixed zone, ha dell’incredibile quello che è successo ieri sera a Madrid, con il Real sotto per 1-0 e quindi di due goal dopo quello subito all’andata ma che grazie ad un errore clamoroso di donnarumma, pareggia la gara e la vince con una tripletta di Benzema che porta Ancelotti ai quarti di finale. E a proposito di Ancelotti, il tecnico nel dopo gara ha parlato alla tv spagnola e a quella italiana: “Abbiamo vinto dopo una partita che si era fatta molto difficile, molto complicata, ancor di più dopo il gol di Mbappé. Abbiamo cercato di mettere pressione al Psg, i tifosi hanno iniziato a premere e a creare sempre di più. Siamo molto contenti. Siamo partiti bene con le energie, poi hanno iniziato a renderci difficile la vita con il pressing. Abbiamo sofferto, ma era normale. Abbiamo preso anche alcuni rischi, nell’uno contro uno con Mbappé”. Pochettino: “La partita è cambiata dopo il primo gol subito e difficile da accettare. Abbiamo dominato i primi sessanta minuti. Abbiamo commesso degli errori dopo, ma è molto difficile gestire una squadra dopo un evento del genere. La Champions era l’obiettivo del Psg, sarà difficile rialzarci. Perdiamo contro uno dei migliori club al mondo, ma ora si fa dura”.

ORA L’EUROPA LEAGUE- Soltanto l’Atalanta è rimasta in corsa tra le italiane, Lazio e Napoli eliminate ai play off guarderanno la Dea affrontare il Bayer Leverkusen, dopo aver eliminato agevolmente l’Olympiakos. Nella giornata di ieri le parole di Gasperini, nella consueta conferenza stampa di vigilia: “Dopo l’ultima sosta abbiamo avuto una serie di partite difficili, abbiamo avuto qualche problema col Covid e con gli infortuni, tutte queste insieme di cose hanno determinato questo periodo, non c’è stata continuità. Ora però c’è una nuova fase, dove speriamo di poter fare meglio. C’è molta carne al fuoco, possiamo ancora giocare partite di valore, ora si giocherà con grande frequenza, anche quando il risultato non arriva puoi sempre rimediare”.

ROMA IN CONFERENCE- Questa sera tornerà in campo internazionale anche la Roma, di fronte il Vitesse, in Olanda. Mourinho è carico ma non solo di energie positive, il tecnico della Roma ha sensazioni negative in merito al campo di gioco e lo dichiara durante la conferenza stampa di vigilia, dopo due giornate di squalifica in campionato: “I dettagli sono importanti in gare come queste, basta un calo di concentrazione per essere eliminati. La squadra sta bene, sono tutti a disposizione tranne Spinazzola e vogliamo fare risultato e centrare i quarti di finale. Vengo in Olanda da venti anni a giocare, ma è la prima volta che mi capita di giocare su un campo che non è da calcio. Non capisco come possa succedere”.