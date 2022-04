Formula 1, anche Melbourne si tinge di rosso Ferrari. Trionfo di Leclerc

Terza tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 e secondo trionfo Ferrari. Secondo straordinario acuto di Charles Leclerc, un predestinato del “Circus”. Il principino monegasco a Melbourne vince il Gran Premio d’Australia davanti alla Red Bull di Sergio Perez e alla Mercedes di George Russell. Ai piedi del podio Lewis Hamilton con l’altra Mercedes. Soliti problemi di affidabilità per la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen costretto al ritiro. Out anche l’altro ferrarista Carlos Sainz.

Quinto posto per un altro pilota britannico: Lando Norris con la McLaren che precede il compagno di squadra Ricciardo. A punti anche: Ocon su Alpine, Bottas con l’Alfa Romeo, Gasly su Alpha Tauri e Albon con la Williams. Di colore rosso Ferrari le due classifiche iridate: Leclerc comanda quella piloti, il Cavallino Rampante quella costruttori.

Al termine va in scena tutta la gioia di Leclerc. Il leader del Mondiale commenta: “E’ la prima vittoria in cui abbiamo controllato, ma che macchina che avevamo, è fortissima e molto affidabile. Le gomme hanno tenuto benissimo. Sono molto felice, è incredibile vincere qui. E’ grandioso tornare in queste posizioni dopo le due difficili annate che abbiamo avuto”. Si torna in pista il 24 aprile e la Ferrari correrà in casa: Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola, Gran Premio dell’Emilia Romagna. La “Rossa” vuole continuare a regalare grandi gioie ai propri tifosi.