G20, Biden e Draghi uniti sulle sfide di pandemia e clima

G20 a Roma, nella Capitale è andato in scena il colloquio tra il premier Mario Draghi e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Palazzo Chigi fa sapere: “L’incontro si è incentrato sulla cooperazione Italia-Usa nella gestione delle più importanti sfide globali: la lotta alla pandemia, il contrasto ai cambiamenti climatici, il rilancio dell’economia e il rafforzamento del sistema multilaterale basato sulle regole”. Sulla stessa linea il comunicato della Casa Bianca, che parla della forza delle relazioni bilaterali.

Il comunicato statunitense. Nel testo diffuso da Washington si legge: “Biden ha ringraziato Draghi per la sua guida del G20 durante un anno di sfide globali sovrapposte. Entrambi i leader hanno riconosciuto il successo storico di una minimum tax globale, la costruzione della resilienza contro le future pandemie e l’impegno a decarbonizzare rapidamente la produzione energetica”.

La sottolineatura della Casa Bianca. Nel comunicato infatti c’è scritto: “Biden ha ringraziato Draghi per tutto ciò che l’Italia ha fatto per sostenere il popolo afgano, anche convocando una sessione straordinaria del G20 per affrontare le iniziative contro il terrorismo e gli aiuti umanitari, e ospitando temporaneamente ad agosto oltre 4mila afgani diretti verso gli Stati Uniti”.

Altri aspetti del rapporto Italia-Stati Uniti. La nota di Washington conclude: “I due leader hanno discusso delle sfide alla sicurezza nella regione del Mediterraneo e hanno riaffermato l’importanza dell’azione di deterrenza e di difesa dalle minacce provenienti da ogni direzione strategica della NATO, sottolineando l’importanza del partenariato USA-UE, comprese le iniziative in corso per garantire che le regole che governano l’economia del XXI secolo siano basate su valori democratici condivisi”.