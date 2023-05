Guerra tra Russia e Ucraina senza soluzione di continuità

Una “serie di errori occidentali”. Sarebbe questa la definizione utilizzata dalla Russia per giustificare l’avvio della sua operazione militare in Ucraina. La Russia è “uno Stato troppo grande e potente per essere trattato in questo modo o per arrendersi”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, evidenziando che “è difficile dire come sarà il futuro. Ora tutti gli eventi stanno accadendo così velocemente, siamo limitati nella nostra capacità di fare previsioni, che si tratti di economia o politica. I Paesi occidentali hanno fatto molte cose cattive e commesso molti errori, costringendo la Russia a iniziare la sua operazione speciale”. Attraverso questo esplicativo punto di vista procede senza soluzione di continuità la guerra in Ucraina portata avanti dalla Russia, come suddetto offesa, a suo dire, da una serie di errori occidentali e costretta inevitabilmente alla risposta.

Siamo, così facendo, giunti al giorno numero 442 di guerra. Nel contempo, è stata “bombardata più di 70 volte nelle ultime 24 ore la regione sud-orientale di Zaporizhzhia, 8 civili sono rimasti feriti da munizioni a grappolo (vietate dalle convenzioni internazionali), tra cui 3 operatori sanitari delle ambulanze”. Questo sarebbe il dato riportato dal capo dell’amministrazione regionale, Yuriy Malashko, citato da Rbc Ukraine. Secondo Malashko ci sono distruzioni in 20 diverse località della regione, dove si trova la centrale nucleare più grande d’Europa.

Proprio in queste ore più che mai, la centrale nucleare diventa fulcro del conflitto, epicentro di mosse strategiche da non sottovalutare assolutamente. La Russia prevede di trasferire circa 2.700 dipendenti ucraini dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha confermato la compagnia di energia atomica ucraina, avvertendo di una potenziale “catastrofica mancanza di personale qualificato” presso l’impianto occupato dai russi. I lavoratori che hanno firmato contratti di lavoro con l’agenzia nucleare russa Rosatom, in seguito all’occupazione russa, saranno trasferiti nella Federazione insieme alle loro famiglie.

Secondo alcune fonti, “Mosca sta perdendo la pazienza con Prigozhin del Gruppo Wagner”. Il capo dei mercenari aveva duramente criticato i vertici russi. In questo scontro si inserisce il Regno Unito che pone formalmente, in queste ultime ore, il Gruppo Wagner tra le organizzazioni terroristiche: secondo il Times con questa mossa Londra vuole aumentare la pressione sulla Russia.

Ancora il Regno Unito torna ad essere protagonista nello scenario della guerra tra Russia ed Ucraina.

Il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ha confermato la fornitura all’Ucraina da parte di Londra di missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow.

Secondo l’aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa del Regno Unito, la Russia ha con tutta probabilità reclutato 10.000 detenuti per la guerra in Ucraina ad aprile. C’è da dire infatti che, dall’inizio del 2023, il ministero della Difesa russo ha particolarmente intensificato il piano di reclutamento di prigionieri russi per combattere in Ucraina, secondo quanto ha riferito il ministero della Difesa britannico.

Non resta in silenzio nemmeno l’Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al summit europeo su difesa e sicurezza a Bruxelles. L’Ucraina “non ha ancora vinto” la guerra, ma per la Russia si può parlare già di sconfitta. Borrell aggiunge poi che la Russia continua a “bombardare ogni giorno”, ma “l’esercito russo è stato sconfitto”. “Hanno provato a conquistare Kiev in un paio di settimane, hanno fallito e sono stati respinti. Non sono stati in grado di prendere Bakhmut. Si tratta di una guerra sanguinosa. Per la Russia è chiaramente una sconfitta militare”.

E arriva proprio da Kiev l’aggiornamento di queste ore relativo all’area di Bakhmut. L’annuncio di Kiev recita: “Liberati oltre due chilometri nell’area di Bakhmut”.

Intanto le autorità polacche hanno deciso di rinominare l’enclave russa di Kaliningrad con il nome in lingua madre Krolewiec.

