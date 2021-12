Il Governo pensa di ridurre la quarantena per i vaccinati. Nelle ultime ore oltre 30mila positivi

E’ allo studio la possibilità di ridurre i tempi di quarantena dopo un contatto con un positivo al coronavirus per chi ha già ricevuto il booster. La durata si sta valutando. Attualmente la quarantena per un vaccinato venuto in contatto con un positivo è di 7 giorni, mentre si pensa di ridurla tra i tre e i cinque giorni. Propenso per questa linea il presidente del Friuli Venezia-Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga e anche il sottosegretario alla Salute Sileri, secondo cui una decisione potrebbe essere presa entro un paio di settimane.

Giovanni Toti: “Fra qualche settimana rischiamo di avere il Paese paralizzato”. Per il presidente della Regione Liguria a paralizzare il Paese non saranno i malati del Covid, “ma la gente in quarantena chiusa in casa. Visto che la stragrande maggioranza di persone che prende il Covid, oggi lo fa a casa con doppia dose di vaccino, forse dobbiamo rivedere le regole delle quarantene e dei tracciamenti per i contatti”.

La possibilità di ridurre la quarantena, è al vaglio del Cts. Secondo quanto trapelato, una decisione potrebbe arrivare entro i primi giorni di gennaio, quasi sicuramente prima della fine delle vacanze.

La curva dei contagi si impenna. Nel nostro Paese nelle ultime 24 ore si sono registrati 30.810 nuovi contagi legati al Covid a fronte di 343.968 tamponi effettuati. I decessi sono 142. Prosegue l’affollamento delle terapie intensive (+37) e dei ricoveri nei reparti ordinari (+503), con il tasso di positività scende al 9% dall’11,5% del giorno precedente.

Agenas: “L’Italia raggiunge il 12% per l’occupazione dei posti in terapia intensiva superando la soglia critica fissata al 10%”. Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, l’occupazione in area medica raggiunge il limite massimo fissato dai parametri al 15% con un aumento dell’1%. Lazio, Piemonte e Veneto al momento hanno superato le soglie critiche in entrambi i parametri.