La Juve ritrova la vittoria. Avanti anche Atalanta e Fiorentina

Nella 15 esima giornata di Serie A, la Juventus batte 2-0 la Salernitana e si lascia alle spalle il ko con Atalanta e Chelsea. I bianconeri trovano il vantaggio al 21′ con Dybala. Sempre nel primo tempo il Var annulla un gol di Chiellini. Nella ripresa campani sfortunati: il sinistro di Ranieri si stampa sul palo al 58′. Poi arriva la zampata di Morata che appena entrato chiude la contesa (70′). Dybala in pieno recupero calcia alle stelle un rigore e si nega una doppietta.

Cagliari – Verona: I sardi trovano il terzo pareggio consecutivo e costruiscono la salvezza a piccoli passi. Gli uomini di Mazzarri non vanno oltre lo 0-0 sul campo del Verona ma non sono più ultimi in classifica. L’Hellas sale a 20 punti.

Poker dell’Atalanta. La squadra di Gasperini batte 4-0 il Venezia, infila la quarta vittoria consecutiva e aggancia momentaneamente l’Inter a quota 31 punti. Al Gewiss Stadium è Pasalic il grande protagonista. Il croato decide la gara con una tripletta (7′, 12′, 68′). A segno anche Koopmeiners (57′).

Vittoria per la Fiorentina. La viola batte 3-1 la Sampdoria e si avvicina momentaneamente alla zona Europa League. Al Franchi succede tutto nel primo tempo: blucerchiati in vantaggio con Gabbiadini, poi la formazione di Italiano rimonta con Callejon, Vlahovic e Sottil. I toscani salgono a 24 punti mentre i liguri restano a quota 15.

Oggi il turno infrasettimanale prosegue al Dall’Ara con il Bologna – Roma dalle 18.30. Le formazioni allenate da Mihajlovic e Mourinho si sfidano al Dall’Ara. I giallorossi arrivano al match con 25 punti, 21 invece quelli conquistati fino a questo momento dai rossoblu.

Stesso orario per Inter – Spezia. Gli uomini di Inzaghi vanno a caccia del settimo risultato utile consecutivo in campionato per proseguire la sua risalita in classifica; quelli di Thiago Motta, invece, vogliono dimenticare le ultime due sconfitte di fila contro Bologna e Atalanta. I bianconeri, tuttavia, hanno conquistato solo 4 punti lontano dal “Picco”, mentre i nerazzurri sono imbattuti in casa.

Alle 20.45 fischio d’inizio per Genoa – Milan. I rossoneri escono da due sconfitte consecutive mentre al Genoa la vittoria manca dallo scorso 12 settembre. Entrambe le squadre, quindi, sono alla ricerca di un successo importantissimo per i rispettivi obiettivi.

Nell’altra partita di questa sera Sassuolo e Napoli si affrontano al Mapei Stadium, con l’obiettivo comune di dare continuità all’ultima vittoria conquistata. Per gli uomini di Spalletti la possibilità di consolidare il primo posto in classifica.

La 15 esima di A si chiude domani con Torino Empoli e Lazio Udinese.