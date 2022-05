La Svezia segue la Finlandia: Stoccolma chiede l’adesione alla Nato

Procede spedito il cammino di Finlandia e Svezia verso l’ingresso nell’Alleanza Atlantica. La premier svedese Magdalena Andersson ha confermato che la Svezia si unirà alla Finlandia nel chiedere l’adesione alla Nato, dicendo: “È una decisione storica. Stiamo lasciando un’epoca per entrare in una nuova”. La Andersson poi ha rilevato come la responsabilità degli interessi di politica di sicurezza del Paese vada presa in maniera congiunta agli altri partiti.

Ferma l’opposizione di Erdogan. Il presidente turco ha commentato: “Per entrare nell’Alleanza serve l’ok di tutti i 30 membri, ma la Turchia si oppone all’ingresso dei due Paesi nordici”. Mentre, nella conferenza stampa con il leader del Partito moderato, Ulf Kristersson, la premier svedese ha precisato: “La nostra iniziativa gode di un ampio sostegno parlamentare. La presentazione formale della domanda di adesione alla Nato avverrà entro la fine della settimana, in coordinamento con il governo finlandese”.

La certezza della premier svedese. Secondo Magdalena Andersson: “L’ingresso nella Nato è il modo migliore di garantire la sicurezza del popolo svedese, e nonostante durante il processo di domanda, Stoccolma si potrebbe trovare in una posizione vulnerabile, ma al momento escludo una potenziale minaccia militare da parte della Russia nei nostri confronti”.

Le conclusioni di Magdalena Andersson. La premier svedese, infine, ricalcando il ragionamento espresso il giorno precedente dalla sua omologa finlandese, Sanna Marin, ha cocluso con queste parole: “C’è un radicale cambiamento dell’ambiente della sicurezza dopo l’invasione russa dell’Ucraina; anche se la Svezia non dovrebbe avere armi nucleari o basi permanenti Nato sul suo suolo”.