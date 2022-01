Le Asl bloccano Salernitana, Bologna, Torino e Udinese. Serie A in quarantena

La prima giornata del girone di ritorno, una delle poche da gustare tutta in una volta, rischia di saltare. Le protagoniste non sono le squadre, o meglio lo sono ma di riflesso, ma le Asl che stanno vietando le trasferte o gli spostamenti per i gruppo squadra in cui sono presenti un numero importanti di persone positive al Covid-19.

Ad aprire le danze c’era stata la Asl di Salerno, bloccando la squadra di Colantuono che domani non si presenterà all”Arechi’ contro il Venezia. Curioso invece come la squadra di Zanetti sia partita per la trasferta. D’altronde, la Salernitana aveva chiesto il rinvio, e si aspetta la decisione della Lega che però su una cosa era stata chiara: il calendario della ventesima giornata di Serie A non verrà modificato.

Non parte neanche il Torino per Bergamo: l’Asl ha infatti disposto la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra granata per cinque giorni da oggi, in conseguenza della nuova positività al Covid-19 di un calciatore emersa dopo i tamponi svolti questa mattina. Tra l’altro, per il Torino è il secondo episodio dopo quello di marzo 2021, quando avrebbe dovuto giocare contro la Lazio allo Stadio Olimpico. A rischio anche la gara di domenica 9 gennaio contro la Fiorentina.

Ed i Viola salteranno due partite, visto che anche l’Udinese non partirà per la Toscana dopo aver comunicato che “l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha disposto per il gruppo squadra, fermo restando l’isolamento fiduciario obbligatorio per i soggetti positivi, la quarantena o l’autosorveglianza dal 5 al 9 gennaio 2022”.

In ultimo anche l’Ausl di Bologna ha bloccato il gruppo squadra di Mihajlovic, dopo che sono emerse 8 positività tra i calciatori e sono stati posti in isolamento. Nonostante quindi l’esistenza di un protocollo che dovrebbe garantire il regolare svolgimento delle partite, il giorno dell’Epifania non scenderanno in campo Salernitana, Bologna, Udinese e Torino.