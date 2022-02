Lotta al Covid: scende l’indice di trasmissione Rt, sale il numero dei vaccinati

Ancora notizie positive sul fronte della lotta al Covid. Secondo il monitoraggio settimanale Istituto Superiore di Sanità – Ministero della Salute, continua la discesa dell’incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale. Gli ultimi dati parlano di 552 casi ogni 100mila abitanti contro 672 ogni 100mila abitanti della scorsa settimana. Non solo, cala anche l’indice Rt di trasmissione: nelle prime due settimane di febbraio è pari a 0,73, mentre nella settimana precedente era 0,77 e comunque mai così in basso da giugno.

Che la situazione stia migliorando lo dimostra anche il dato di occupazione delle terapie intensive piene all’8,4%, due punti percentuali meno rispetto ad una settimana fa. Scende anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 18,5%, rispetto al 22,2% del 17 febbraio. Sono 8 le regioni in cui il tasso di occupazione delle terapie intensive è sopra il 10%: Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta.

Continua a passo spedito anche la campagna vaccinale. Secondo il bollettino settimanale della struttura del commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, scendono sotto i 5 milioni gli italiani al di sopra dei 5 anni ancora senza alcuna dose di vaccino anti-Covid. Sono circa 200mila in meno rispetto alla settimana scorsa per entrambe le categoira. La fascia di età dove sono più numerosi i non vaccinati è quella pediatrica.