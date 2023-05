Maltempo, Emilia Romagna: il bilancio delle vittime sale. Ancora allerta rossa

Sale a 14 il bilancio dei morti per il maltempo in Romagna e ci sarebbero ancora dispersi. Gli sfollati sono oltre 10mila e i danni sono per miliardi di euro. Il Governo chiederà di attivare il Fondo di solidarietà europeo e il Consiglio dei ministri – previsto per il 23 maggio – dichiarerà lo stato di calamità. Intanto il maltempo imperversa ancora sul Paese: resta l’allerta rossa in Emilia Romagna, è arancione in Lombardia. Gialla, invece, in Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Piemonte e Toscana.

Nuove evacuazioni nella notte a Ravenna. Il sindaco Michele de Pascale con un post su Fb ha avvisato: “Evacuazione delle abitazioni di via Canalazzo, zona sottopasso Sant’Antonio, e della vicina via Canala. Dopo l’evacuazione delle abitazioni della via Canalazzo, prima del sottopasso Sant’Antonio delle 23.30, è stata disposta l’evacuazione anche dalle case al di là, in direzione nord, e di quelle prospicienti la vicina via Canala”. Il sindaco ha ricordato che “è obbligatorio lasciare l’abitazione, fino a cessata esigenza. Per chi non dispone di luoghi dove ripararsi, è stato istituito come punto di accoglienza il PalaCosta di Ravenna, piazza Caduti sul Lavoro 13”.

Sempre a Ravenna è ancora vigente il provvedimento del prefetto che ha disposto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 5 tonnellate su tutte le strade comunali, provinciali e statali della provincia fino a cessate esigenze e salvo rivalutazioni sulla base dell’evolversi della situazione. Sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso e in genere tutti quelli utilizzati dal sistema di Protezione Civile per fare fronte all’emergenza.

In diversi paesi ci sono ancora abitazioni e quartieri senza luce e acqua potabile, mentre in Appennino alcune frazioni sono isolate per le frane, in particolare nel Forlivese. “La situazione complessiva per un’emergenza unica nel suo genere, mai verificatasi da oltre cent’anni – ha dichiarato il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa – sta richiedendo impegno e dedizione massimi da parte di tutte le componenti del sistema di Protezione Civile, sempre disponibili, professionali e coraggiose e a cui va il mio commosso ringraziamento”.

È stata riaperta la A14 nel tratto Forli’-Cesena alle ore 06,30 ed è percorribile grazie ad uno scambio di carreggiata con una corsia per senso di marcia. È quanto si legge nell’aggiornamento sulla viabilità della polizia che invita a consultare il sito di Austostrade per l’Italia per tenersi in aggiornamento. Si registrano 5 km di coda in direzione sud e 1 km direzione nord nei punti di restringimento delle due carreggiate.

Autore