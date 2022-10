Maltempo, oggi allerta gialla in 11 regioni

Una perturbazione arrivata dal Mediterraneo occidentale accentua l’instabilità meteo, con rovesci di forte intensità previsti in particolare al Sud. Allerta gialla per 11 regioni soprattutto in Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Una situazione definita ad alto rischio dato che su alcuni settori potrebbero anche cadere fino ad oltre 100/200 l/mq di pioggia in pochissimo tempo, l’equivalente delle precipitazioni attese in tutto il mese.

Oggi piogge intense sul Nord-Ovest, con fenomeni anche intensi sul Piemonte occidentale, sui settori alpini e in particolare sull’Emilia-Romagna. Torino e Milano avranno massime che toccheranno i 17-19 gradi ma entro sera è attesa un’attenuazione dei fenomeni più forti.

Al Centro le piogge si concentrano soprattutto nelle ore mattutine su Toscana e Lazio ma nel corso della giornata è atteso un rapido peggioramento su tutti i settori centrali, con rischio temporali anche forti sull’Umbria. Temperature restano comunque leggermente superiori alla media nazionale con valori massimi fino a 21 gradi.

Al Sud tempo molto instabile. Fin dal mattino precipitazioni anche forti in Puglia, Calabria e Basilicata. Soltanto nel corso delle ore serali è prevista un’attenuazione del maltempo. Le temperature si mantengono più calde con valori massimi fino a 22 gradi a Napoli, 21 a Bari e picchi di 26 gradi a Palermo. Ieri intanto forti piogge e raffiche di vento hanno raggiunto la Sicilia, in particolare a Marsala mettendo in difficoltà la viabilità in molte arterie principali della città. Sono state registrate continue interruzioni di energia elettrica, sia nell’illuminazione pubblica che in quella privata. Alcune strade si sono completamente allagate. Disagi anche a Trapani.

Queste condizioni di spiccata instabilità dureranno, alternate a temporanee pause più asciutte, almeno fino alla giornata di giovedì con le regioni centro-meridionali sempre prese di mira dai forti temporali.