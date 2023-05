Rassegna: A Spalletti manca un solo punto per lo scudetto. In conferenza di vigilia se ne può già parlare

Rassegna stampa di giovedì 4 maggio, Serie A, mai così tante partite nello stesso giorno da tanto tempo a questa parte, Simone Inzaghi si gode la vittoria per 6-0 contro il Verona, Pioli e Mourinho rimpiangono, Allegri e Sarri sospirano. Andiamo a vedere che cosa hanno detto, partendo da Inzaghi: “Stiamo giocando bene, siamo in un buon momento e abbiamo recuperato uomini importanti. Arrivano i risultati, sono contento ma dobbiamo continuare. Tra 72 ore sfidiamo la Roma e dobbiamo preparare una grande gara. Oggi siamo stati straordinari contro una squadra che nel 2023 aveva perso solo contro la Fiorentina. Abbiamo avuto un ottimo approccio”. Milan, tutta la delusione di Pioli dopo l’1-1 con la Cremonese ai microfoni di Dazn: “Siamo delusi nel modo più assoluto. Non volevamo questo risultato. Le gare ora sono poche e se non cambiamo marcia faremo fatica ad arrivare tra le prime quattro. Dopo un buonissimo primo tempo, nel secondo tempo ci siamo allungati, innervositi e abbiamo perso lucidità”. Roma, Mourinho se la prende con l’arbitro Chiffi dopo l’1-1 con il Monza: “Quando hai una squadra con 30 giocatori uguali non hai questi infortuni perché al 60esimo fai un cambio. Questo non siamo noi. Alcune squadre hanno fatto male in Europa e fanno una partita a settimana, non siamo noi. Siamo l’unica squadra che non ha la rosa per stare dove sta”. Juve, sospiro di sollievo per Allegri dopo il 2-1 al Lecce: “Abbiamo avuto tante occasioni per segnare, ma non abbiamo chiuso la partita e abbiamo rischiato anche di pareggiare. Sicuramente difensivamente abbiamo concesso troppo e su questo bisogna migliorare”. Lazio, sempre più Champions per Maurizio Sarri. 2-0 al Sassuolo: “Abbiamo sofferto dopo aver fatto 35′ di livello, è stata una delle più belle prestazioni della stagione. In attacco siamo troppo corti”.

ORA IL NAPOLI- La palla passa ora al Napoli che in caso di pareggio a Udine sarà campione d’Italia per la terza volta. Il mezzo passo falso di domenica scorsa con la Salernitana potrebbe ripetersi anche in Friuli ma questa volta significherebbe scudetto ufficiale. Alla vigilia le parole di Spalletti. Non solo Napoli, domani anche Empoli-Bologna con i toscani allarmati dai movimenti seppur lenti delle concorrenti alla salvezza. Appuntamento alle 20:45.

QUI NAPOLI- “Vedere i nostri tifosi un po’ dispiaciuti ci ha mortificato perché ci nutriamo della loro felicità, ma lo stadio ci ha fatto capire l’impresa che stiamo portando a termine, che è poi quello che sognavo quando sono arrivato al Napoli. Immaginavo uno stadio così perché deve essere una festa di tutti”. Così Spalletti in conferenza stampa.

