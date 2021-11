Rassegna: Champions, giornata di vigilia. Settimana decisiva per Juve e Milan. Basket, Milano vola. Tennis, Sinner ko in semifinale

Rassegna stampa di lunedì 1 novembre, in apertura il calcio, Napoli e Milan in testa al campionato di Serie A con 31 punti, gli azzurri superano la Salernitana per 1-0 grazie alla rete di Zielinski, mantenendo il numero dei goal subiti fermo a tre in undici gare. Un dato che il Milan non riesce a tenere in equilibrio nonostante gli stessi punti, con la Roma vince 2-1, 10 le reti subite, quella di EL Shaarawy nel finale spaventa ma non basta. Ibra e poi Kessie su rigore, ora la Champions.

POI IL VUOTO- Terzo posto per l’Inter di Simone Inzaghi, il 2-0 all’Udinese arriva con qualche sofferenza nel finale ma niente di più, i nerazzurri con 24 punti mantengono la scia scudetto di Napoli e Milan, poi il vuoto, con la Roma che sconfitta dai rossoneri mantiene comunque il quarto posto con 19 punti, in compagnia dell’Atalanta, fermata sul 2-2 dalla Lazio che insegue con 18 punti, gli stessi della Fiorentina, la quale ringrazia Vlahovic per le tre reti rifilate allo Spezia.

JUVE A METÀ CLASSIFICA- E a metà classifica troviamo incredibilmente la Juventus, sconfitta anche dal Verona per 2-1. Allegri furioso e deluso nel dopo gara ma non c’è tempo per pensare, ora l’attenzione si sposta tutta alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions. Juve a 15 punti insieme a Verona ed Empoli, i toscani ribaltano il Sassuolo (1-2), confermando la pericolosità del proprio gioco. 3-0 del Toro sulla Sampdoria, in coda 0-0 tra Genoa e Venezia, aspettando Bologna-Cagliari.

COPPE EUROPEE- In settimana tornano le coppe europee, Champions League, si comincia martedì con Atalanta-Manchester United e Juventus-Zenit, entrambe alle ore 21, mercoledì toccherà invece al Milan contro il Porto al Meazza alle 18:45, alle 21 invece Sheriff-Inter. Giovedì l’Europa League, Legia Varsavia-Napoli alle 18:45, Olympique Marsiglia-Lazio alle 21. Sempre giovedì alle ore 21 la Conference League, in campo Roma e Bodo Glimt.

BASKET- Cambiano argomento, basket, sesta giornata di Serie A, l’Olimpia Milano si conferma inarrestabile, rimanendo a punteggio pieno grazie al successo per 79-50 contro Sassari. Vittoria esterna per Cremona, che passa 64-58 all’Unipol Arena contro Reggio Emilia.

TENNIS- E chiudiamo con il Tennis, Jannic Sinner crolla in semifinale a Vienna contro Frances Tiafoe, nel torneo atp 500. 6-3, 5-7, 2-6 dopo due ore e 18 minuti di gioco. Lo statunitense a sua volta è costretto poi a cedere in finale contro Zverer. Il tedesco si aggiudica il torneo con il punteggio di 7-5; 6-4.