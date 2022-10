Rassegna: Champions, tocca ad Inter e Napoli. Inzaghi e Spalletti con preoccupazioni differenti alla vigilia

Rassegna stampa di mercoledì 26 ottobre, Max Allegri mastica amaro dopo la sconfitta 4-3 della sua Juventus contro il Benfica e la conseguente eliminazione ai gironi di Champions League, al termine di una gara pazzesca che il Benfica sembrava dominare in lungo ed in largo, fino al black out che avrebbe potuto portare anche ad una clamorosa rimonta. Andiamo a vedere cosa ha detto Allegri a fine gara ai microfoni di Sportmediaset: “Era una partita da far rimanere in equilibrio per poi provare a portarla a casa. Siamo dispiaciuti e arrabbiati, ma ora pensiamo al campionato ripartendo dagli ultimi 20′ di questa sera. La prima parte di stagione non è sicuramente bella, siamo fuori dalla Champions League e in ritardo anche in Serie A, dobbiamo fare uno sforzo per accorciare la classifica”. Pioli: “Questa è una vittoria pesante e lo sappiamo, ma sono contento di come abbiamo affrontato le difficoltà di questo match, riprendendo ad attaccare con molti giocatori. Un punto? La nostra crescita passa dalla qualificazione e anche contro il Salisburgo dovremo giocare per vincere, con la nostra mentalità”.

COPPE- Ancora Champions, questa sera Inter-Victoria Plzen alle 18:45, alle 21 Napoli-Ranger Glasgow. Giovedì l’Europa League, alle 18:45 Lazio Midtylland, alle 21 invece Helsinki-Roma. Sempre giovedì ma in Conference, Fiorentina-Basaksehir alle 18:45. Nella giornata di ieri le rispettive conferenze stampa di Inzaghi e Spalletti, andiamo a vedere che cosa hanno detto i due tecnici, partendo da Inzaghi.

QUI INTER- “Certo, sapevamo che non eravamo stati fortunati e ora ci giochiamo il passaggio con novanta minuti di anticipo: ma è chiaro che ancora non abbiamo fatto nulla, giochiamo contro una squadra che sta dominando il suo campionato, per noi è una grande occasione che non vogliamo fallire. Non abbiamo paura di cadere in trappola, siamo concentrati e consapevoli. La scorsa stagione abbiamo sfruttato una occasione analoga, adesso dobbiamo sfruttare quest’altra chance sapendo che raggiungere il traguardo sarebbe importantissimo per tutti: squadra, società, tifosi. Lukaku? Sì, se oggi si allenerà come nei giorni scorsi sarà con noi. E con lui anche Gagliardini. Per Brozovic serve ancora del tempo, vediamo se possiamo averlo con la Samp”. Così Inzaghi alla vigilia del match.

QUI NAPOLI- “Vincere domani potrebbe essere fondamentale perché ci consentirebbe di arrivare alla gara col Liverpool con 15 punti e ci giocheremo il primo posto con la differenza reti a favore. Astio nei confronti del Napoli? Gli imbecilli vanno lasciati fuori dagli stadi”. Queste le parole di Luciano Spalletti.

