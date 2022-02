Rassegna: Coppa Italia, grande attesa per il derby ma non solo. Atletica, Italia d’oro. Rugby, gli azzurri fanno cento

Rassegna stampa di lunedì 28 febbraio, il Napoli supera la Lazio per 2-1 al minuto 94 e vola al primo posto della classifica del campionato di Serie A, in compagnia del Milan, entrambe a 57 punti. I rossoneri, fermati sull’1-1 dall’Udinese seguono lo stesso ritmo dell’Inter che contro il Genoa non riesce ad andare oltre lo 0-0. La Juve ne approfitta, il 3-2 all’Empoli al momento vale il quarto posto a più 6 sull’Atalanta che comunque ha due gare da recuperare. Napoli e Milan 57 punti, Inter 55, Juve 50.

ATALANTA QUINTA- Al quinto posto come detto c’è l’Atalanta, i bergamaschi fermi a 44 punti, meno 6 dalla Juve attendono di affrontare la Sampdoria e poi di recuperare contro il Toro. Sempre a 44 punti c’è la Roma che contro lo Spezia fa goal su rigore al minuto 99, un punto sopra la Lazio, battuta dal Napoli. La Fiorentina si ferma a quota 42, il Sassuolo vince 2-1, staccando così il Toro di 3 punti, battuto dal Cagliari.

IN CODA- In coda, Salernitana e Genoa prendono un punto a testa contro Bologna ed Inter ma è ancora poco, il Cagliari non è più terz’ultimo, la vittoria per 2-1 sulla squadra di Juric, certifica il buon momento di quella di Mazzarri, a differenza del Venezia, risucchiato tra le ultime tre dopo la sconfitta con il Verona per 3-1, da segnalare la tripletta di Simeone. Lo spezia resiste nonostante la sconfitta con la Roma per 1-0 in attesa di Atalanta-Sampdoria.

COPPA ITALIA- Coppa Italia, semifinali di andata, martedì a Milano si gioca il derby, Milan-Inter anticiperà Fiorentina-Juventus, in programma al Franchi mercoledì. Entrambe le gare si giocheranno alle ore 21, la curiosità e l’attesa dei tifosi sono chiaramente alle stelle, da una parte per il derby del Meazza, dall’altra per capire cosa deciderà Allegri in merito all’impiego totale o parziale di Vlahovic.

ATLETICA- Cambiamo argomento, vola Marcell Jacobs sui 60 metri indoor: dopo aver conquistato le tappe internazionali di Berlino, Lodz e Lievin, il campione olimpico dei 100 metri conquista la breve distanza anche ai Campionati Italiani di Ancona con il tempo di 6’’55. Jakobs, medaglia d’oro a Tokyo 2020, precede sul traguardo Galbieri (secondo) e Moro (terzo). Donne, Zaynab Dosso vince con il tempo di 7″16, stabilendo così il nuovo record italiano sui 60 metri. Jacobs è grande ma anche Yeman Crippa non è da meno, l’azzurro disintegra il primato italiano della mezza maratona, trionfando alla Napoli City Half Marathon con il tempo di 59’26”: solo tredici secondi dal record continentale dello svizzero Julien Wanders (59’13”), nessun italiano come lui prima d’ora.

SCI- Lo sci, la svizzera Priska Nufer trionfa nella seconda discesa di Crans Montana valevole per la Coppa del Mondo. La padrona di casa ferma il cronometro in 1’29″93 e batte per 11 centesimi Ester Ledecka, vincitrice della gara di sabato. Sofia Goggia è terza in un 1’30″16, solo settima Federica Brignone, Tredicesima Elena Curtoni.

RUGBY- E chiudiamo con il Rugby, all’Aviva Stadium di Dublino per l’Italia arriva la sconfitta consecutiva numero 35 nel Sei Nazioni. L’Italrugby, non vince una partita di questo torneo da sette anni esatti: l’Irlanda invece porta a casa un prezioso 57-6. È la centesima sconfitta per gli azzurri nella storia del torneo.