Rassegna: Coppa Italia, Mourinho prepara il ritorno a San Siro. Inzaghi si prepara a dimenticare il derby. Pechino, Fischnaller sfiora il bronzo

Rassegna stampa di martedì , finisce 2-2 il posticipo del lunedì tra Salernitana e Spezia, i campani, forti degli undici acquisti del recente calciomercato, partono bene ma poi si arenano, lasciando comunque perplessità tra i tifosi. Colantuono, ancora un po’ a rischio, ha parlato al termine della gara, andiamo a vedere che cosa ha detto ai microfoni di Dazn: “Mi è piaciuta la grande volontà dei ragazzi, c’era gente che non giocava da parecchio e ha dato grande disponibilità. Il gruppo ha voglia, è motivato, abbiamo incontrato una buona squadra. La partita ce la siamo giocata, se nel secondo tempo il tiro di Kastanos fosse andato dentro avremmo raccontato una vittoria. Sono contento, sapevo a cosa andavamo incontro. Possiamo solo crescere, siamo una squadra totalmente nuova con tanti arrivati questa settimana”. Thiago Motta: “Punto importante, partita impegnativa per entrambe. Abbiamo affrontato una Salernitana con tanti cambiamenti, entusiasmo. Siamo andati sotto due volte e recuperato. I ragazzi anche quelli della panchina sono sempre intensi a spingere i compagni di squadra. Un bel gruppo. Oggi era un match difficile da preparare perché non conoscevamo la Salernitana”.

COPPA ITALIA- Coppa Italia, le gare dei quarti di finale, si comincia stasera alle 21 con la super sfida tra Inter e Roma, gara da giocarsi a San Siro. Mercoledì alla stessa ora e sempre al Meazza c’è Milan-Lazio, giovedì invece alle 18 Atalanta-Fiorentina, alle 21 invece Juventus-Sassuolo. Chi vince accede direttamente alle semifinali, le uniche gare da giocarsi tra andata e ritorno.

QUI INTER- Inzaghi prova a dimenticare il derby (o a farne tesoro), puntando alla semifinale di Coppa Italia. Le sue parole ai microfoni di sportmediaset: “Incontriamo una squadra forte che può battere qualsiasi avversario sempre, hanno tanti giocatori di qualità e un grande allenatore come. Noi dobbiamo essere bravi ad avere quella voglia di rivalsa dopo un derby perso immeritatamente. Sappiamo che il calcio è fatto di episodi e anche la Roma non sarà contenta perché viene da un pareggio interno con il Genoa sicuramente immeritato. Io ho la fortuna di avere una squadra forte e competitiva che dall’inizio dell’anno mi ha dimostrato, chi per 15′, chi per 10′, chi per 45′, chi per 90′, di darmi grande disponibilità. Abbiamo avuto una brutta sconfitta ma dobbiamo essere bravi e razionali a sapere che, anche se è successo, dobbiamo guardare quello di bello che abbiamo fatto finora e tenercelo bene in mente. Perché dobbiamo continuare su quello che abbiamo fatto in questi primi sei mesi”.

QUI ROMA- Emozioni oltre i risultati, Mourinho torna a San siro, dopo la vittoria sul Lecce agli ottavi lo Special One aveva spiegato come avrebbe dovuto approcciarsi all’incontro: “Dovrò cercare di non avere emozioni, provare a fare una partita come un’altra. Sono sicuro che ci sarà grande rispetto, perché la gente non dimentica”. Per quanto riguarda l’approccio alla gara, per affrontare i nerazzurri il tecnico portoghese spera innanzitutto di poter contare su un Lorenzo Pellegrini nuovamente al 100%: il capitano è quasi del tutto recuperato, partirà dunque per Milano e se il tecnico dovesse decidere di schierarlo da titolare potrebbe essere lui a far riposare Mkhitaryan.

OLIMPIADI DI PECHINO- Roland Fischnaller non riesce a conquistare la medaglia olimpica nello slalom gigante parallelo dello snowboard. Quarantuno anni ed una carriera che lo ha portato ad un sesto tentativo, l’altoatesino si arrende in semifinale al rivale di sempre, Benjamin Karl, prima di piegarsi nella finale per il terzo posto contro il russo Victor Wild.