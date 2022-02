Rassegna: Coppa Italia, tocca a Milan e Lazio. Punti di vista differenti per Pioli e Sarri. Pechino, Petra Vhlova fa qualcosa di incredibile

Mixed zone, l’Inter è la prima semifinalista di Coppa Italia, Roma battuta 2-0 per l’amarezza di Mourinho eliminato ed ora alle prese solo con il campionato, anch’esso non facile. Inzaghi esulta a fine partita, andiamo a vedere che cosa ha detto il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sportmediaset: “I ragazzi sono stati bravissimi, non era una partita semplice. La Roma è una squadra di qualità, con un’ottima rosa. Noi abbiamo tenuto il campo benissimo e meritato questa semifinale, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché giocare una partita così di personalità a due giorni e mezzo dalla battuta d’arresto nel derby non era facile”. Mourinho: “Il modo in cui mi hanno accolto Zhang, Marotta, Zanetti e i tifosi è stato fantastico, San Siro sarà sempre casa mia e il mio legame con l’Inter è eterno. Non nascondo questo aspetto emozionale, la gente con me è stata super ma io ero venuto qui per vincere e sono triste perché non lo abbiamo fatto. Ora amo la Roma e la mia gente oggi è la gente romanista”. La gara? Abbiamo giocato molto bene a parte i primi 5 minuti. L’arbitro? Perfetto fino al 2-0″.

LE GARE DI OGGI- Questa sera alle 21 e sempre al Meazza c’è Milan-Lazio, per l’occasione ha parlato Pioli, fresco di vittoria nel derby: “Di sabato ci resta la soddisfazione per tre punti importantissimi e la consapevolezza che il cammino è ancora lunghissimo ma che siamo in linea con le nostre ambizioni. Ora però c’è la partita contro la Lazio, squadra forte, ben allenata, con un attacco pericolosissimo: massima concentrazione dunque. In campo la formazione migliore, questo è un trofeo che vogliamo vincere. Ibra? E’ un leone in gabbia, sta facendo di tutto per recuperare il prima possibile. Per quanto mi riguarda, qui sto bene, pronto a restare a vita”. Queste le sue parole ai microfoni di Sportmediaset.

QUI LAZIO- Dalla parte opposta Maurizio Sarri, anche lui forte del 3-0 in campionato sulla Fiorentina. Il tecnico biancoceleste ha caricato la squadra in occasione della gara da dentro o fuori di questa sera: “Per loro che sono in lotta scudetto può essere un traguardo secondario, per noi che siamo nella terra di nessuno invece è un traguardo importante. Dobbiamo sparare più cartucce possibili. Campionato? Sicuramente siamo cambiati da quella partita, ma vediamo quanto sono cambiati anche loro. Alla fine ogni partita è a sè”.

OLIMPIADI PECHINO- Succede qualcosa di incredibile in queste ore a Pechino, ovvero la rimonta storica di Petra Vhlova nello slalom femminile: la slovacca chiude solo all’ottavo posto la prima manche ma riesce a conquistare una miracolosa medaglia d’oro grazie a una seconda prova praticamente perfetta. Al secondo posto l’austriaca Katharina Liensberger ad 8 centesimi di distanza, bronzo per la svizzera Wendy Holdener staccata di 12 centesimi. Federica Brignone esce invece a poche porte dal traguardo.