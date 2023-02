Rassegna: Europa e Conference League. Roma, Juve, Lazio e Fiorentina. I quattro tecnici si raccontano in conferenza stampa

Rassegna stampa di giovedì 16 febbraio, Roger Schmidt, tecnico del Benfica, commenta il successo per 2-0 sul Club Brugge nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Sapevamo che non sarebbe stato facile stasera, siamo nella fase eliminatoria e tutte le squadre hanno qualità. Il Club Brugge ha meritato di essere a questo punto della competizione, superando un girone duro con Bayer Leverkusen e Atletico Madrid. Hanno dimostrato velocità e qualità individuali, erano messi bene molto in campo ma col tempo siamo riusciti a prendere il controllo della partita. Dopo l’intervallo abbiamo dominato vincendo meritatamente. Ora dobbiamo concentrarci sul campionato e poi sulla gara di ritorno nella quale cercheremo di completare l’opera. Raggiungere i quarti di finale sarebbe un successo enorme, vedremo dove saremo in grado di arrivare pensando partita dopo partita”.

EUROPA E CONFERENCE- Europa League, play off per accedere agli ottavi Salisburgo-Roma questa sera alle 18:45, alle 21 invece Nantes-Juventus. Sempre stasera ma in Conference, Sporting Braga-Fiorentina alle 18:45 e Lazio-Cluj alle 21. E nella giornata di oggi le parole di Mourinho, alla vigilia della gara contro il Salisburgo. Parole alle quali hanno fatto eco quelle di Dybala, non meno interessanti.

QUI ROMA- “Il nostro obiettivo in questa competizione? Vincere domani, non vado più lontano di questo. Sarà difficile, non guardiamo più in là. Ci sono ancora 24 squadre e siamo lontanissimi dalla finale. Nelle prossime due vogliamo passare il turno. C’è la possibilità di vedere la stessa formazione di Lecce. Se facciamo dei cambi, saranno uno o due, non di più. Abraham non riposa, domani gioca”. Così José Mourinho si prepara ad affrontare gli austriaci. “Rispetto alla clausola, quella è una questione tra i miei procuratori e la società – spiega l’argentino, riferendosi alla clausola rescissoria da 20 milioni di euro valida per l’estero presente nel suo contratto -. Poi quello che succederà a fine anno non lo so. Non so cosa succederà a me, figurati con al mister. Io vorrei essere allenato da lui perché è uno dei migliori e voglio vincere con lui. Ora però penso solo a far bene col Salisburgo. Voglio vincere con la Roma e voglio che il prossimo anno la squadra sia in Champions”. Paulo Dybala, intervenuto in conferenza stampa insieme a José Mourinho alla vigilia di Salisburgo-Roma.

QUI JUVE- “Essere usciti dalla Champions ci ha lasciato amaro in bocca e rabbia. L’Europa League non è semplice, giocarla e vincerla. Il Nantes viene dalle ultime 10 gare con una sola sconfitta contro il Marsiglia, facendo 6 clean sheets. Hanno giocatori veloci, tecnici, domani dobbiamo mettere le basi per poter andare a Nantes con un buon vantaggio. Cuadrado è recuperato, anche se non sarà al 100%. Bonucci ci sarà, sarà convocato per fargli respirare il clima squadra. Poi sono tutti disponibili tranne Pogba, Kaio Jorge e Milik”. Massimiliano Allegri in conferenza stampa per l’andata dello spareggio di Europa League contro il Nantes.

QUI LAZIO- “Il Cluj? E’ inutile pensare al blasone, in Europa sono tutte partite tirate, pensare il contrario è superficialità. Ho visto le loro ultime partite, e sono state tutte condizionate da eventi atmosferici: ghiaccio, neve, vento forte. Hanno due-tre giocatori di livello, fra i quali quel Krasniqi (ala sinistra), forte, che è pronto per una big”. Maurizio Sarri nella conferenza stampa prima della sfida d’andata dello spareggio di Conference League contro il Cluj.

QUI FIORENTINA- “È una partita che si gioca in 180 minuti e anche oltre. Somiglia tantissimo al playoff col Twente. L’andata però la giochiamo fuori e l’obiettivo primario è quello di cercare di dare un senso alla gara di ritorno. Esprimerci per come sappiamo. Abbiamo studiato l’avversario che è di valore, ma rispetto al campionato è una partita diversa. Sono partite che si giocano andata e ritorno e che vanno gestite. Dobbiamo stare molto concentrati e attenti, ogni minima distrazione può costarci la gara di ritorno. Col Twente ci ha lasciato tanto, tanta esperienza. Domani massima concentrazione per questa gara di domani”. Dunque non una gara facile, come ammesso dallo stesso Italiano, durante la conferenza di vigilia.

