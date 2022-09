Rassegna: Europa, l’Inter apre il secondo turno di Champions. Inzaghi tranquillo, non è ancora un dentro o fuori

Mixed zone, la Roma supera l’Empoli con un 2-1 che durante i 90 minuti tiene Mourinho sulla corda di un equilibrista un po’ inesperto, uno che teme di cadere da un momento all’altro. Soltanto a fine gara il tecnico giallorosso riconosce i meriti della propria squadra, a risultato già acquisito. Vittoria che consente al tecnico giallorosso di salire in classifica a quota 13, meno uno dal vertice e a più tre sulla Juventus. Le sue parole a Dazn: “Abbiamo perso le ultime due, la terza sarebbe stata dura. L’Empoli gioca bene e ha protagonisti di qualità, è stata una partita difficile, abbiamo avuto le palle per chiudere la gara oltre al rigore. L’importante era vincere e ora pensiamo a giovedì. Dybala ha margini? La crescita è insieme alla squadra, individualmente non posso chiedergli di più. Il secondo gol è un esempio di un gioco a occhi chiusi. Tra quanto la Roma che sogno? Dipende dagli altri anche, noi dobbiamo migliorare e pensare partita dopo partita”.

ED ORA L’EUROPA- Coppe europee, secondo turno, questa sera l’Inter alle 18:45 in casa del Viktoria Plzen, dopo la sconfitta subita dal Bayern Monaco. Mercoledì sempre alle 18:45 Milan-Dinamo Zagabria, mentre alle 21 Rangers Glasgow-Napoli e Juventus-Benfica. Europa League, giovedì alle 18:45 Midtjylland-Lazio, mentre alle 21 la Roma ospiterà l’Helsinki dopo la sconfitta subita dal Ludogorets. Conference, sempre giovedì la Fiorentina sarà ospite dei turchi del Basaksehir, alle 21.

QUI INTER- “È una squadra forte fisicamente, che abbiamo visto e studiato nelle due partite col Qarabag e poi in quella di Barcellona. Ha costruito questo ingresso nei gironi di Champions in questo stadio. Davanti ha giocatori importanti come Chory, Mosquera, Sykora: hanno fisicità e sanno ripartire molto velocemente, l’hanno dimostrato anche in un campo difficile come Barcellona. Indubbiamente è una partita importante, sappiamo di essere capitati nel girone più difficile di tutta la Champions ma noi vogliamo giocarcelo. L’esordio non è andato bene. Ci abbiamo provato, ma il Bayern è stato migliore di noi. Ora sappiamo che questa partita ci porterà delle insidie, ma vogliamo affrontarla nel migliore dei modi. Mancando ancora quattro sfide probabilmente non sarà decisiva, però sappiamo l’importanza che ha e sappiamo che per passare dovrebbero servire dieci punti. L’anno scorso siamo stati bravi a farli, quest’anno sappiamo che il girone è più competitivo. Domani però vogliamo fare i primi punti perché vogliamo muovere la classifica”. Queste le parole di Inzaghi nella consueta conferenza stampa di vigilia.