Rassegna: Formula 1 e Moto GP, a Montecarlo Leclerc davanti a tutti mentre al Mugello Di Giannantonio apre la griglia di partenza

Rassegna stampa di domenica 29 maggio, il Real Madrid è campione d’Europa per la quattordicesima volta nella propria storia, Carlo Ancelotti entra ufficialmente nella leggenda sia a livello personale con il record di quattro trofei vinti da allenatore (2 da giocatore) che da tecnico delle Merengues con due vittorie, dopo quella del 2014. Stimato ed invidiato da tutto il mondo sportivo, Ancelotti ha parlato alla fine del match: “Siamo felicissimi di aver vinto, non ci sono molte parole. Abbiamo disputato una Champions molto difficile e paradossalmente la partita in cui siamo stati meno in difficoltà è stata la finale. Sono stato bravo dai, ogni Champions ha un sapore speciale per me. Quella di oggi è sorprendente perché nessuno ci dava per favoriti. La squadra nel secondo tempo ha giocato meglio, volevamo uscire meglio da dietro senza prendere rischi. Nell’azione in cui siamo usciti bene dal basso siamo andati a fare gol. Quando siamo riusciti a passare dal doppio confronto col City le nostre possibilità di alzare la Champions sono aumentate notevolmente. Poi la finale con il Liverpool era equilibrata, ma dopo aver passato in quel modo il turno col City ho capito che potevamo vincere”. Klopp: “Non è un risultato incredibile è un normale risultato di calcio. Abbiamo fatto molti più tiri e molti di questi in porta, ma la statistica decisiva è a favore del Real Madrid. Il Real ha segnato un gol, noi no. Purtroppo è molto semplice e altrettanto duro, ma ci tocca rispettarlo”.

Motori, oggi Montecarlo per la Formula 1 e Mugello per la Moto Gp

QUI MONTECARLO- Charles Leclerc in pole position a Montecarlo al termine di una sessione di qualifica segnata allo scadere da un incidente di Sergio Perez alla curva del Portier, sinistro che provoca l’esposizione della bandiera rossa. Come riporta Sportmediaset, la Red Bull di Perez viene colpita dalla Ferrari di Carlos Sainz, il quale chiude a 225 millesimi dal compagno di squadra, completando così la prima fila della Scuderia. Seconda fila tutta Red Bull con Perez (+0.253) appunto e Verstappen (+0.290). Dalla terza scatteranno Lando Norris e George Russell.

QUI MUGELLO- Fabio Di Giannantonio, in sella alla Ducati del team Gresini, conquista la pole position del GP d’Italia al Mugello. Alla prima pole in carriera in classe regina, il pilota romano precede in prima fila i connazionali Marco Bezzecchi e Luca Marini, con le Ducati del team Mooney VR46. Ducati presente anche in seconda fila, con Zarco e Bagnaia, i quali precedono Quartararo. Marquez, caduto in avvio di Q2 con moto addirittura in fiamme, partirà dodicesimo.