Rassegna: in attesa di Napoli-Roma Spalletti apre alla gara in conferenza stampa. Basket, vola la Virtus

Rassegna stampa di domenica 17 aprile, la Juve prende un solo punto contro il Bologna (1-1), poco per quanto riguarda la corsa scudetto, niente per quanto concerne invece la dura battaglia verso la Champions con Roma, Lazio e Fiorentina. Attenzione a non dimenticare l’Atalanta, al momenti a 51 punti ma con due gare ancora da giocare. Andiamo a vedere che cosa ha detto Allegri alla fine del match contro il Bologna: “Un passettino alla volta per la Champions League, servono ancora 10 punti. Abbiamo fatto un brutto primo tempo, dopo aver subito gol abbiamo reagito. Non dobbiamo prendere così tanti gol e dobbiamo essere più lucidi sotto porta. Queste partite a inizio stagione le avremmo perse quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno”. Bonucci: “Rigore? A noi dal campo sembrava dentro, poi abbiamo la Var che ci permette di identificare il punto esatto, è stato valutato fuori area, poi è stata data la punizione e non è sorto nessun dubbio su chi dovesse tirare”.

ED ORA NAPOLI ROMA- “Noi non possiamo giocare le partite degli altri, diventa pericoloso spendere energie nelle partite degli altri. È un’insidia per noi, come noi per loro. Vincerà la squadra che si sentirà più minacciata, che avrà la percezione del pericolo, quella che sarà più esecutiva nei comportamenti da avere nella gara. Non si vince con i ‘forza, dai, andiamo’, ma facendo ciò che si deve fare contro un avversario forte”. Le parole di Spalletti nella conferenza stampa di vigilia.

BASKET- La Virtus Bologna vince ancora e vola verso la vittoria della regular season di Serie A. Nella 27ª giornata, gli uomini di Scariolo espugnano Pesaro 96-77, restando così a +4 su Milano, vincitrice 90-67 contro Napoli. Nessun problema anche per Brescia, 99-64 contro Reggio Emilia, e Tortona, 104-99 contro Varese. La Fortitudo vince con Trento e spera, ok anche Venezia, Trieste e Treviso.