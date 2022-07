Rassegna: Juve, Bayern Monaco su De Ligt. Napoli, a Koulibaly un’offerta irrinunciabile. Europeo femminile, esordio amaro per le azzurre

Rassegna stampa di lunedì 11 luglio, il calciomercato in primo piano, il Bayern Monaco vuole De Ligt e a meno di un mese dall’inizio della Bundesliga, la dirigenza bavarese si muove concretamente per chiudere la trattativa con la Juventus. L’ex bianconero Hasan Salihamidzic incontra i vertici Juve ed il giocatore, portando un’offerta concreta per entrambi, con l’obbiettivo di tornare in Germania con il sì definitivo.

INTER E SKRINIAR- E sempre in tema di mercato, l’Inter, Milan Skriniar si allena ad Appiano Gentile in attesa di sviluppi dal mercato. Sul difensore slovacco c’è Psg, il club nerazzurro valuta il giocatore 80 milioni di euro, i francesi fin qui si sono spinti solo fino a 60 bonus compresi. A Milano gli intermediari che avevano affiancato il club parigino a inizio trattativa e portato l’offerta da 9 milioni a stagione al giocatore.

NAPOLI E KOULIBALY- Napoli, nessuna voglia di cedere Koulibaly, Cristiano Giuntoli parla da Dimaro, sede del ritiro azzurro, mettendo in chiaro la situazione attorno al giocatore: “Gli abbiamo offerto un rinnovo di contratto da sei milioni di euro netti a stagione per cinque anni, senza ulteriori bonus, oltre a un futuro da dirigente- ha detto Giuntoli- una proposta irrinunciabile. Ha preso un po’ di tempo e ci ha detto che vuole valutare- ha concluso il ds-Per lui non sono arrivate offerte ufficiali da altri club”. E alle parole del dirigente fanno eco quelle di Spalletti alla conferenza stampa di presentazione della stagione: “Per lui è pronta una fascia di capitano extra-large”.

EUROPEO FEMMINILE- Europeo femminile, comincia nel peggiore il percorso azzurro: al New York Stadium di Rotherham, in Inghilterra, la Francia vince 5-1 nella partita di esordio nel gruppo D. Francesi che vanno subito sul doppio vantaggio tra il 9’ e il 12’ per poi dilagare nel corso della gara. Inutile il gol di Piemonte al 77’. Giovedì ci sarà l’Islanda.

FORMULA UNO- Formula 1, a sette giorni dalla vittoria di Sainz a Silverstone, la Ferrari si ripete in Austria con Charles Leclerc che resiste nel finale ad un problema con l’acceleratore e vince davanti Verstappen. Lewis Hamilton terzo, mentre Finisce a quattordici giri dal traguardo la gara di Carlos Sainz, tradito dalla sua F1-75 avvolta dalle fiamme. Quarto posto per Russell davanti ad Esteban Ocon ed a Mick Schumacher.

LECLERC E SAINZ- Al termine della gara le parole di un entusiasta Leclerc: “È stata una gran bella gara, il passo c’era e con Verstappen abbiamo lottato. Ho avuto un problema all’acceleratore, è stata complicata ma ho portato la macchina al traguardo e sono davvero felice”. Amaro invece per Carlos Sainz: “È successo tutto in un momento, sapevo che c’era il fuoco e nessuno mi aiutava a scendere dalla macchina. Ho deciso di saltare fuori perché c’era troppo fuoco- ha detto il pilota- Oggi la doppietta era facile da fare, ma ci sono delle cose da rivedere. Quello che è successo oggi è un po’ la storia della mia stagione”.

TENNIS- E chiudiamo con il tennis, Wimbledon, Novak Djokovic si conferma re indiscusso del torneo inglese con il settimo trionfo sull’erba dello di questo Slam, il quarto consecutivo. Nella finale contro Nick Kyrgios, il campione serbo si aggiudica il trofeo con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(3). Dopo Kevin Anderson, Roger Federer e Matteo Berrettini, anche l’australiano si deve arrendere al potere indiscusso del campione.