Rassegna: Milan, weekend decisivo per la chiusura De Katelaere. Ibra, ancora una volta stupisce il mondo del calcio. Juve, parla Del Piero

Rassegna stampa di sabato 30 luglio, calciomercato. Charles De Ketelaere si prepara a vestire la maglia del Milan, cosa che ormai avverrà quasi sicuramente tra qualche giorno. Il belga arriverà dal Bruges per 32 milioni di euro più 3 di bonus (e una percentuale del 12,5% su una possibile futura rivendita), potrebbe essere in Italia nel weekend, atteso dunque tra sabato e domenica, con le visite mediche e firma previste nelle ore seguenti, probabilmente di lunedì, dopo l’impegno amichevole contro il Marsiglia, per il quale sarebbero attesi, secondo quanto riportato da Sportmediaset, circa sessantamila spettatori.

INGAGGIO- Contratto dunque da 2,3 milioni di euro con scadenza 30 giugno 2027, il trequartista 2001 dovrebbe vestire la maglia 90, la stessa che aveva al Bruges, esperienza chiusasi dopo quattro stagioni, 120 presenze e 25 gol.

E sempre in tema Milan, Ibrahimovic non smette mai di stupire

CONVALESCENTE- Zlatan Ibrahimovic attende la ripresa del campionato dalla Sardegna. Per il suo ritorno in campo servirà aspettare ancora un po’, dato che lo svedese sta ancora smaltendo i postumi dell’operazione al ginocchio sinistro. Intanto non perde occasione di far sapere al popolo rossonero e non solo che lui c’è e che ci sarà sempre, attraverso una live Instagram. E alla domanda sul ritiro: “Quando mi ritiro? Mai. Se mi ritiro, il calcio muore”.

Juventus, Del Piero in visita speciale per la Juve a Los Angeles. Nel corso della sua tournée negli Usa gli uomini di Allegri sono stati raggiunti dall’ex capitano che poi ha raccontato il tutto al canale Twitch della Juventus

RAGAZZI STRAORDINARI- “Sono molto felice di ritrovare un po’ di amici, questo momento dell’anno è delicato ed entusiasmante. Ci sono dei ragazzi che hanno qualità straordinarie ed entusiasmanti. gli ho potuti conoscere, e tanti hanno quell’attitudine giusta per poter fare bene e per capire qual è il peso di questa maglia”.

SINGOLI- “Vlahovic mi ha impressionato in maniera molto positiva – ha precisato -. Di Maria? Credo che sia un fantastico acquisto per la Juventus, un profilo top”.