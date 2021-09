Rassegna: Occhi puntati sul derby di Roma, vietato sbagliare. Obbligo vittoria anche per Allegri. F1, Sainz davanti, Leclerc in fondo con Verstappen

Mixed zone, la Serie A corre veloce, il sesto turno è già a metà dell’opera, ieri tre gare bellissime, il Milan vola in testa grazie al 2-1 sullo Spezia, 2-2 tra Inter ed Atalanta, 3-3 tra Genoa e Verona. Tanti goal realizzati e ovviamente altrettanti quelli subiti, a dimostrazione che le squadre quest’anno stiano affrontando un rodaggio più lungo del solito. Andiamo a vedere che cosa hanno detto i tecnici a tal proposito, partendo da Inzaghi per l’Inter ai microfoni di Dazn: “Rimane l’amaro in bocca, avremmo meritato qualcosa in più senza nulla togliere all’Atalanta. Andiamo avanti, ci siamo disuniti dopo il rigore sbagliato ma nei primi venti minuti del primo tempo e nella ripresa si è vista un’ottima Inter. Il rigore? La decisione è stata mia, avevo Dimarco e Perisic ed in quel momento mi sembrava più fresco Federico”. Gasperini: “I loro cambi sono stati importanti. Hanno accelerato moltissimo, noi avevamo qualche giocatore un po’ acciaccato e qualcuno che rientrava. Nel finale siamo un po’ calati, non siamo riusciti a tenere su Dimarco, che è quello che ci ha messo di più in difficoltà. L’ingresso di Pasalic ha sistemato le cose e siamo tornati a essere pericolosi. Sono stati tutti molto bravi, sia quando c’era da soffrire che quando c’era la possibilità di mettere qualità. Andando sotto a Milano dopo pochi minuti si corre il rischio di prendere un’imbarcata”. Pioli: “E’ stata una partita complicata e per questo è una grande vittoria. Non abbiamo giocato benissimo, ma vincere soffrendo ci aiuta a crescere. Le aspettative sono cambiate, ma sento atteggiamenti che mi danno fiducia”.

LE GARE DI OGGI- Alle 12:30 la Juventus di scena a Torino contro la Sampdoria, quest’ultima, scossa dai 4 goal subiti in settimana dal Napoli, a fronte di una classifica che ad oggi dice 5 punti, gli stessi dei bianconeri. Juve che arriva invece dalla vittoria sullo Spezia per 3-2. Tre gare alle ore 15: Empoli-Bologna, Sassuolo-Salernitana e Udinese-Fiorentina. Alle 18 il Derby, Lazio-Roma è già la gara della verità per Sarri e Mourinho, quest’ultimo, un passo avanti sulla carta, per una classifica decisamente migliore, oltre al gioco espresso. Sarri, da un po’ di tempo a questa parte, soffre regolarmente, il tecnico portoghese invece, a parte lo scivolone contro il Verona ha fatto vedere solo cose buone, quasi da record. Alle 20:45 Napoli-Cagliari, gli azzurri vorranno tornare in vetta a tutti i costi, i sardi non sembrano avere la forza per potersi opporre, due soli punti fino ad ora, con 7 goal fatti e 13 subiti. Venezia-Torino lunedì sera.

FORMULA 1- Lando Norris e Carlos Sainz, come riporta Sportmediaset, partiranno dalla prima fila, a Sochi, in Russia. Quarto tempo per Hamilton: nel finale delle qualifiche il passaggio agli pneumatici slick premia McLaren e Ferrari appunto, penalizzando la Mercedes, con il campione del mondo preceduto anche dal suo prossimo compagno di squadra George Russell. In terza fila Daniel Ricciardo e Fernando Alonso. Settimo Valtteri Bottas. Charles Leclerc e Max Verstappen, rispettivamente in quindicesima e ventesima posizione, i due piloti hanno risparmiato le loro monoposto in vista del GP, previsto su pista asciutta.