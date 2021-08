Rassegna: Sarri riparte ed è già al comando insieme ad Inzaghi. Calciomercato, colpo Atalanta. Paralimpiadi, Bebe Vio emoziona il mondo

Rassegna stampa di domenica 29 agosto, non è serata per la Juventus contro l’Empoli di Andreazzoli, a Torino arriva una sconfitta per 1-0 che qualche anno fa al solo pensiero avrebbe acceso un sorriso ironico a chiunque si intendesse di calcio. Vero è che la Juventus nell’ultimo anno è cambiata molto, è diventata una squadra “normale”, tanto da annoverare una sconfitta casalinga contro il Benevento nella passata stagione, con la squadra campana che dopo quella vittoria crollò incredibilmente fino alla retrocessione. Paradossi del calcio ma intanto Allegri è già dietro 5 punti da Inzaghi e da Sarri primi in classifica. Così Allegri a fine gara, ai microfoni di Dazn: “La squadra è partita bene, poi alla prima uscita sbagliata abbiamo subito gol e ci siamo disuniti. Abbiamo corso tanto a vuoto e ci siamo messi nelle mani dell’Empoli, che in campo aperto andava a nozze. Serve più tranquillità e pazienza. Serve giocare di squadra e non singolarmente. C’è tutto il tempo per recuperare, ma dobbiamo ritrovare compattezza. Questo è un gruppo di valore e piano piano verrà fuori, questi due passi falsi potrebbero anche farci bene”. Andiamo a vedere i titoli dei maggiori quotidiani odierni, partendo da Gazzetta dello sport.

GAZZETTA DELLO SPORT- La rosea di questa mattina apre in prima pagina con un titolo un po’ obsoleto ma allo stesso tempo attualissimo: “C’è poco da stare Allegri”. Il ciò significa che il tecnico ha già passato un periodo del genere al Milan qualche anno fa, situazione per la quale si era usata la stessa ironia. Sicuramente il tecnico bianconero in questo momento non avrà voglia di ironizzare ma solo di lavorare e di sfruttare la sosta per schiarire le idee alla squadra, apparsa completamente bloccata nelle ultime due uscite. Intanto davanti corrono, la Lazio ne fa 6 allo Spezia, con Sarri che si lamenta dei primi 15 minuti, Inzaghi ne fa 3 al Verona ma a farlo felice è la doppietta di Correa, fortemente voluto da lui stesso: “Travolto lo Spezia, il tecnico biancoceleste al comando. Visto che Sarri? La sua Lazio dà spettacolo ed esagera. Altri 6 goal con la tripletta di Immobile”. Vince anche la Fiorentina 2-1 contro il Toro, l’Atalanta si ferma 0-0 con il Bologna ma ora pensa all’ultimo colpo di calciomercato, arrivano infatti nuove conferme sull’acquisto di Teun Koopmeiners. Il nazionale olandese classe 1998 non scenderà in campo oggi in casa dell’Heerenveen ed è atteso a Bergamo lunedì per le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto con l’Atalanta fino a giugno 2026. Investimento da 14 milioni di euro per rilevare il suo cartellino dall’AZ Alkmaar, che si riserva una percentuale sulla futura rivendita.

PARALIMPIADI- E non potevamo non raccontare la straordinaria impresa di Bebe Vio, l’atleta azzurra non tradisce le attese e si conferma al vertice del fioretto femminile paralimpico, categoria B, conquistando a Tokyo il suo secondo oro consecutivo. Formidabile la 24enne di Mogliano Veneto, la quale sconfigge per 15-9 la cinese Jingjing Zhou, che già aveva battuto in finale a Rio 2016 per 15-7. Salgono a 18 le medaglie dell’Italia ai Giochi paralimpici giapponesi. Corriere dello sport di questa mattina le dedica un titolo bellissimo, giocando con le parole, attraverso il suo nome: “I love you Bebe”. E ancora: “Vio emoziona di nuovo il mondo. Oro nel fioretto alle Paralimpiadi, rivela: “Ad Aprile rischiai di morire, ora capite le lacrime?”.