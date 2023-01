Rassegna: Serie A, al via il turno numero diciassette. Allegri teme la fisicità dell’Udinese. Sci femminile, impresa sfiorata

Rassegna stampa di sabato 7 gennaio, Serie A, si gioca. Il diciassettesimo turno pronto a prendere il via con Fiorentina-Sassuolo alle ore 15 e Juventus-Udinese alle 18. in serata, alle 20:45 Monza-Inter. Domani altra giornata piena, alle 12:30 Salernitana-Torino, nel pomeriggio alle ore 15 Spezia-Lecce e Lazio-Empoli. Ore 18, occhi puntati sul Napoli a Genova contro la Sampdoria, alle 20:45 la domenica chiude con Milan-Roma. Il turno invece si completerà lunedì, alle 18:30 Verona-Cremonese, in serata alle 20:45 Bologna-Atalanta. E nella giornata di ieri la conferenza stampa di Allegri, il quale conosce bene il vantaggio psicologico del giocare prima degli altri. Andiamo a vedere che cosa ha detto il tecnico bianconero.

SULLA GARA- “Di Maria è recuperato, Bremer invece ha un piccolo affaticamento. Non so se Chiesa partirà dall’inizio. Abbiamo recuperato Di Maria, Bremer invece è un po’ affaticato ma in caso abbiamo subito pronto Rugani. La formazione la deciderò nelle prossime ore in base a come stanno i giocatori. Domani tra Gatti, Rugani, Danilo e Alex Sandro, ne giocano tre. Momentaneamente togliamo Bremer che è un po’ affaticato. Udinese? Stanno facendo un ottimo campionato, sono una squadra fisica e sarà una sfida complicata. In più c’è Pereyra che da noi fece molto bene: avremo uno Stadium pieno, sarà una bella occasione per no”.

SU VIALLI- “Vialli ha rappresentato tanto come giocatore ma soprattutto come uomo. Un esempio da seguire, mancherà a tutti noi. Il ricordo è quello che lascia ai giovani. L’espressione di come interpretava le partite, con la tecnica, con il cuore e con la passione”.

UN MINUTO ANCHE PER CASTANO- “Prima di iniziare la conferenza stampa è doveroso ricordare Ernesto Castano e Gianluca Vialli. Ho avuto il piacere di conoscere Vialli e sono due giocatori che hanno dato tantissimo alla Juventus e alla nazionale italiana. Vi chiedo di fare un minuto di silenzio per loro”

Lo sci, altra grande prova di Marta Bassino

IMPRESA SFIORATA- L’Italia sfiora l’impresa con Marta Bassino, la piemontese si posiziona come seconda nel gigante di Kranjska Gora valevole per la Coppa del Mondo femminile, conservando comunque la vetta nella classifica di specialità. Come riporta Sportmediaset, in Slovenia vince la canadese Valerie Grenier, che chiude con il tempo complessivo di 1’55″01. Terzo gradino per la slovacca Petra Vlhova (1’55″41), che soffia a Federica Brignone il piazzamento ultimo per appena 13 centesimi.

